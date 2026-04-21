İstanbul'da geçen hafta Küçükçekmece'de meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir şirket binasına silahlı saldırı düzenlendi.

ŞİRKET BİNASINA KURŞUN YAĞMURU

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; açılan ateş sonucu binaya çok sayıda mermi isabet etti, ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

3 MİLYON DOLAR TALEP EDİLDİ

Saldırının hemen ardından iş yeri sahibinin cep telefonuna yurt dışı numaradan mesaj gönderildi. Mesajda 3 milyon dolar (135 milyon TL) talep edilerek tehditler savruldu. Bunun üzerine şirket sahibi, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

POLİS ANINDA HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bağcılar ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlükleri ile koordineli şekilde geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi.

Polis, gizli bölmeyi bulurken kameraya böyle yansıdı.

PUSU KURULDU, KAÇAMADILAR

Polis ekipleri, ikinci bir saldırı ihtimaline karşı şirket merkezi çevresinde önlem aldı. Nitekim kısa süre sonra yeniden kurşunlama amacıyla bölgeye gelen şüpheliler polisi fark edince kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından motosikletli iki şüpheli yakalandı. Üzerlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

AZMETTİREN DEŞİFRE OLDU

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırıyı organize eden ve silahları temin eden diğer şüphelilerin Bahçelievler’de bir otelde kaldığını belirledi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı.

GİZLİ BÖLÜM ÇIKTI

Otelde yapılan aramalarda ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Şüphelilerin, duvar görünümü verilmiş gizli bir bölümün arkasındaki banyoya uzun namlulu silah ve kokain sakladıkları tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda ayrıca ruhsatsız tabanca, fişek ve yaklaşık 50 gram kokain ele geçirildi.

4’Ü DE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Ele geçirilen silah ve uyuşturucular Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sergilendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü’nden, yaşı küçük olan diğer 2 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü’nden adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.