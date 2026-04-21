Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı | İstanbul haberleri | Son dakika haberleri

        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!

        İstanbul'da, bir şirket merkezine düzenlenen silahlı saldırının ardından iş yeri sahibine gönderilen tehdit mesajıyla, 3 milyon dolar (135 milyon lira) haraç istendi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri ikinci saldırıyı gerçekleştirmek için geldikleri sırada suçüstü yakaladı

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 11:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!

        İstanbul'da geçen hafta Küçükçekmece'de meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir şirket binasına silahlı saldırı düzenlendi.

        ŞİRKET BİNASINA KURŞUN YAĞMURU

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; açılan ateş sonucu binaya çok sayıda mermi isabet etti, ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        3 MİLYON DOLAR TALEP EDİLDİ

        Saldırının hemen ardından iş yeri sahibinin cep telefonuna yurt dışı numaradan mesaj gönderildi. Mesajda 3 milyon dolar (135 milyon TL) talep edilerek tehditler savruldu. Bunun üzerine şirket sahibi, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

        POLİS ANINDA HAREKETE GEÇTİ

        İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bağcılar ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlükleri ile koordineli şekilde geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi.

        Polis, gizli bölmeyi bulurken kameraya böyle yansıdı.
        Polis, gizli bölmeyi bulurken kameraya böyle yansıdı.
        REKLAM

        PUSU KURULDU, KAÇAMADILAR

        Polis ekipleri, ikinci bir saldırı ihtimaline karşı şirket merkezi çevresinde önlem aldı. Nitekim kısa süre sonra yeniden kurşunlama amacıyla bölgeye gelen şüpheliler polisi fark edince kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından motosikletli iki şüpheli yakalandı. Üzerlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        AZMETTİREN DEŞİFRE OLDU

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırıyı organize eden ve silahları temin eden diğer şüphelilerin Bahçelievler’de bir otelde kaldığını belirledi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı.

        GİZLİ BÖLÜM ÇIKTI

        Otelde yapılan aramalarda ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Şüphelilerin, duvar görünümü verilmiş gizli bir bölümün arkasındaki banyoya uzun namlulu silah ve kokain sakladıkları tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda ayrıca ruhsatsız tabanca, fişek ve yaklaşık 50 gram kokain ele geçirildi.

        4’Ü DE TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Ele geçirilen silah ve uyuşturucular Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sergilendi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü’nden, yaşı küçük olan diğer 2 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü’nden adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

