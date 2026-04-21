        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Gençlerbirliği Galatasaray Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Gençlerbirliği Türkiye Kupası maçı

        Okan Buruk'tan Türkiye Kupası'nda 'derbi' rotasyonu!

        Süper Lig'de bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, kupada sahne alıyor. Sarı-kırmızılılar hafta sonu ligde deplasmanda mağlup ettiği Gençlerbirliği'ne bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olacak. Teknik direktör Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisini düşünerek bu karşılaşmada kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 10:02 Güncelleme:
        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

        RAMS Park'taki müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 12 puanla en üst sırada tamamladı.

        Başkent temsilcisi ise B Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada bitirerek, çeyrek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

        BU SEZONKİ 3. RANDEVU

        Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

        Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı.

        İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        OKAN BURUK ROTASYONA GİDECEK

        Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un yarınki maçta rotasyona gitmesi bekleniyor.

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak ve şampiyonluk yarışını etkileyecek Fenerbahçe derbisi öncesinde tecrübeli çalıştırıcının Gençlerbirliği karşısında daha az süre bulan oyunculara şans verme ihtimali bulunuyor.

        Özellikle Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Lemina ve Davinson Sanchez gibi isimlerin Gençlerbirliği maçına yedek kulübesinde başlayabileceği belirtiliyor.

        RAMS PARK'TAKİ SON 13 MAÇINDA YENİLMEDİ

        Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakiplerini konuk ettiği son 13 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

        Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında RAMS Park'ta 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

        Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 10 golü kalesinde gördü.

        KUPADA 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 10 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

        Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

        Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 gol yedi.

        G.BİRLİĞİ'NE KARŞI SON 5 MAÇTA GALİP

        Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, 1 Mart 2020 tarihinde 3-0 kazanılan maçla başlayan süreçte Süper Lig'de rakibini üst üste 5 karşılaşmada mağlup etti.

        Söz konusu 5 müsabakada 16 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde de 3 gol gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 18 Nisan 2026 (Hürmüz Ne Zaman Açılacak?)

        İran'ın uranyumu ne olacak? ABD-İran uranyumda anlaştı mı? Müzakere masası tehlikede mi? İsrail Lübnan'da ateşkesi bozar mı? Hürmüz tekrar ne zaman açılır? Ana Haber Bülteni'ni Semiha Şahin sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!