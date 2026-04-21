Habertürk
        Bu kural 1923'ten beri değişmedi! Japonya depreme karşı nasıl bu kadar dayanıklı?

        Bu kural 1923'ten beri değişmedi! Japonya depreme karşı nasıl bu kadar dayanıklı?

        Japonya, her yıl yaşadığı yüzlerce sarsıntıya rağmen binalarını ve insanlarını korumayı nasıl başarıyor? Sadece mühendislik harikası yapılarla değil, aynı zamanda toplumsal bir bilinçle örülen bu kusursuz savunma hattının ardındaki sırlar herkesi şaşırtıyor. Japonya'nın depremle yaşamayı öğrenme serüvenine dair tüm detaylar haberimizin devamında...

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 07:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        Pasifik Ateş Çemberi'nin tam kalbinde yer alan Japonya, yıkıcı doğa olaylarına karşı geliştirdiği benzersiz sistemlerle tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Esneyen gökdelenlerden saniyeler içinde duran hızlı trenlere kadar uzanan bu hayatta kalma mücadelesinin perde arkasını sizin için derledik. İşte detaylar...

        SARSINTIYA KARŞI ÇIKAN BİNALAR

        Japonya'daki gökdelenler, dışarıdan bakıldığında sabit ve sarsılmaz görünse de aslında hareket etmek üzere tasarlanmıştır. Mühendisler, binaların deprem enerjisini emebilmesi için özel sismik izolasyon sistemleri kullanır.

        Temellere yerleştirilen devasa kauçuk yastıklar ve katlar arasına kurulan sivi dolu amortisörler, binanın sarsıntı anında esnemesine olanak tanır. Böylece yapı, kırılmak yerine adeta depremle birlikte dans eder ve içindekileri korur.

        GÜVENLİĞİN TEMELİ: SIKI YASALAR VE DENETİM

        Ülkede inşa edilen en küçük evden en devasa gökdelene kadar her yapı, yasalarla belirlenmiş zorlu deprem standartlarına uymak zorundadır. Hedef sadece binaların yıkılmasını önlemek değil, orta şiddetteki sarsıntılarda yapıların hiçbir hasar almamasını sağlamaktır.

        Çok daha büyük ve nadir görülen felaketlerde ise tek ve en önemli kural insan hayatını korumaktır. Bina kullanılamaz duruma gelse bile çökmemesi, mühendislik açısından büyük bir başarı kabul edilir.

        MÜHENDİSLİK VE MİMARİNİN ZORLU SINAVI

        Elbette sismik güvenlik önlemleri ile estetik kaygılar zaman zaman karşı karşıya gelebiliyor. Ancak Japonya'da mimarlar da deprem gerçeğiyle eğitildiği için mühendislerle her zaman ortak bir dil konuşabiliyorlar.

        Dünyanın en yüksek ikinci binası olan Tokyo Skytree, geleneksel Japon pagodalarından ilham alan tasarımı ve merkezindeki devasa sismik sönümleyici direğiyle bu uyumun en çarpıcı örneklerinden birini sunuyor.

        HIZLI TRENLERDE SIFIR CAN KAYBI

        Sadece binalar değil, teknolojik altyapı da bu hayatta kalma mücadelesinin en kritik parçalarından biri. Japonya'nın dünyaca ünlü hızlı tren ağı "Shinkansen", deprem anında felaketi önleyecek sensörlerle donatılmıştır.

        En ufak bir sismik aktivite algılandığında, saatte yüzlerce kilometre hızla ilerleyen trenler otomatik olarak durdurulur. Örneğin 2011 yılındaki o büyük yıkımda, hareket halindeki tüm trenler ana sarsıntıdan hemen önce güvenle durdurulmuş ve tek bir yolcunun burnu dahi kanamamıştır.

        KUSURSUZ BİR UYARI SİSTEMİ

        Ülkedeki tüm akıllı telefonlarda, sarsıntıdan saniyeler önce devreye giren otomatik bir acil durum uyarı sistemi bulunur.

        Çalan alarmların sağladığı bu kısacık zaman dilimi, insanların güvenli bir pozisyon alması veya tehlikeli alanlardan uzaklaşması için hayati bir önem taşır. Televizyon kanalları ise anında normal yayını keserek kesintisiz afet bilgilendirmesine geçer.

        BİLİNÇLİ VE HAZIRLIKLI BİR TOPLUM

        Mühendislik ve teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun, Japonya'nın asıl gücü halkın bilinç seviyesinde yatar. Okullarda her ay düzenlenen tatbikatlar sayesinde çocuklar, tehlike anında nasıl davranmaları gerektiğini küçük yaşlardan itibaren içselleştirerek öğrenir.

        Yangın departmanlarının kurduğu özel deprem simülatörleri, halkın sarsıntı hissine aşina olmasını sağlar. Ayrıca her evde bulunan ve içinde su, yiyecek, termal battaniye, ilk yardım malzemeleri gibi eşyaların yer aldığı afet çantaları, bu kültürün standart ve vazgeçilmez bir parçasıdır.

        GİZLİ KAHRAMAN: DEVASA SU TAHLİYE TÜNELLERİ

        Sarsıntının kendisi kadar, sonrasında oluşabilecek tsunami veya taşkınlar da büyük bir risk oluşturuyor. Tokyo'nun eteklerinde, yerin metrelerce altında bulunan devasa su tahliye tünelleri tam da bu amaçla inşa edildi.

        Bir futbol sahasının altına gizlenmiş olan ve milyarlarca dolar harcanarak kurulan bu inanılmaz yeraltı sistemi, olası bir felakette sel sularını toplayarak güvenli bir şekilde nehre aktarıyor.

        GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARMAK

        Japonya'nın bugünkü güvenli yapısı, geçmişte yaşanan acı tecrübelerin bir sonucudur. 1923 ve 1995 yıllarında yaşanan büyük felaketlerin ardından bina yönetmelikleri sürekli olarak güncellenmiş ve çok daha katı standartlara bağlanmıştır.

        Ülke, kayıplarının yasını tutarken bir yandan da ayni acıları tekrar yaşamamak adına bilimden güç alarak geleceğini her defasında çok daha sağlam temeller üzerine kurmayı başarmıştır.

        Kaynak: BBC, National Geographic, Culture Trip

