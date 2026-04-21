Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul Yağmurlu 21° Ankara Güneşli 18° İzmir Kısmen Güneşli 24° Antalya Güneşli 22° Trabzon Güneşli 15° Bursa Kısmen Güneşli 20° Adana Güneşli 23° Diyarbakır Parçalı Bulutlu 18° Gaziantep Güneşli 18° Ağrı Yağmurlu 11°

Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor Rüzgarın genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

