        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!

        Meteoroloji'den yapılan 21 Nisan hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı Karadeniz, Ege'nin doğusu ile Doğu Anadolu sağanak yağmurlu olacak. Yağışlar Trakya'da kuvvetli olacak. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor.

        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 07:20 Güncelleme:
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Yağmurlu 21°

        Ankara

        Güneşli 18°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 24°

        Antalya

        Güneşli 22°

        Trabzon

        Güneşli 15°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 20°

        Adana

        Güneşli 23°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 18°

        Gaziantep

        Güneşli 18°

        Ağrı

        Yağmurlu 11°

        Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor Rüzgarın genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        Yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        Boya fabrikasında yangın! Patlamalar yaşandı!

        Başkentte bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında fabrikada patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Apple'ın CEO'su Tim Cook görevden ayrılıyor
        "Onlar İran'ın teslim olmasını istiyor"
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        "En az 20 puanımız hakem hatalarında gitti!"
        Acı kaza saniye saniye kamerada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        "26. şampiyonluk da inşallah hep beraber gelecek!"
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
