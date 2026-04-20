Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

        Millet olarak hepimiz ailelerimizin hüznünü samimiyetimizle paylaşıyoruz. Kahramanmaraş'taki menfur olayda 9 vefatımız, 21 yaralımız vardı. 15'i taburcu edildi. 3'ü yoğun bakımda, 6 yavrumuzun tedavisi sürüyor. Saldırılar milletçe hepimizi yasa ve kedere boğdu. Kahramanmaraş'a düşen ateş 80 vilayetimizin kalbine düştü. Saldırı haberini alır almaz 4 bakanımızı hemen Kahramanmaraş'a gönderdik. Kabine üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimiz ilk andan itibaren ailelerimizin yanında oldu. Yaralılarımıza acil müdahaleler yapılırken diğer yandan yargı, emniyet, milli eğitim, siber güvenlik ve siber güvenlik çalışmalarını başlattılar. Saldırılar tüm yönleriyle araştırılıyor.

        Cumhurbaşkanı olarak ilk andan itibaren süreci bizzat ve yakınen takip ettim. Sonraki süreçleri de yakından takip etmeyi sürdüreceğim. Sosyal medya ve dijital iletişim platformlarında yalan, manipülatif bilgileri yayanlar için gerekli önlemleri aldık. Dijitalleşmenin ve küreselleşmenin sebep olduğu sıkıntıların ülkemize de sirayet ettiği görülüyor. Her nimetin yan tesiri oluyor. İnternet, teknoloji, dünyayla bütünleşmenin yan tesiri de kimi zaman kendini böylece gösterebiliyor. ABD'de gerçekleştirilenler başta olmak üzere dünyadaki benzer saldırılara baktığımızda faillerin amaçlarından birinin toplumu terörize etmek olduğunu görüyoruz.

        Bu tarz caniler sadece masumların kanını dökmeyi değil; tıpkı terör örgütleri gibi toplumda infial uyandırmayı, endişe, tedirginlik, korku ve huzursuzluk oluşturmayı da hedefliyorlar. Bu süreçte kimi medya organlarımız, kimi siyasetçilerimiz, padagojik açıdan sorunlu beyanatları ve yayın çizgileriyle bilerek veya bilmeden saldırganların amaçlarına hizmet etmiş, faillerin ekmeğine adeta yağ sürmüşerdir. Daha olay anlaşılmadan hükümetimize karşı bir kampanya başlatılmasının hangi haklı gerekçesi olabilir? Milli ve manevi değerlerimize bağlı gençler yetiştirmeye çalışan sivil toplum kuruluşları niçin hedef tahtasına konur? Olayı 14 yaşındaki çocuğa yıkacaklar diye niyet okumaya girişmek hangi vicdana hangi ahlaka sığar? Üzülerek gördük ki ana muhalefetteki kimi aktörlerin aklına ilk Ramazan etkinliklerini eleştirmek geliyor.

        Nedir bu telaşınız? Nedir bu aceleniz? Böyle bir acı üzerinden milleti tahrik etmek, korku ve endişe yaymak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur. Kimsenin öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, ailelerimizi tedirgi etmeye hakkı yoktur. Saldırıyı tüm boyutlarıyla doğru analiz ettikten sonra sağduyu ve soğukkanlılığımızı yitirmeden ortak aklın, pedagojinin rehberliğinde meselenin üzerine hep beraber gitmemiz gerekiyor. Bunu yapacak iradeye, tecrübeye ziyadesiyle sahibiz. Vatandaşlarımızdan serin kanlılıktan ödün vermemelerini bir kez daha istirham ediyorum.

        Şiddet olayları asla tek boyutlu değildir. Okul ikliminden aile dinamiklerine, dijital medya mecralarından farkındalık çalışmalarına, caydırıcılığın güçlenmesindinden kurumsal işbirliğine uzanan geniş yelpazade hareket etmemiz önem arz ediyor. Bunun için aile yapısı, sosyal çevre, okul ortamı, dijital maruziyet, medya içerikleri ve kurumsal müdahale kapasitesini birlikte ele almak zorundayız. Önümüzde okulların adeta kışlaya ve karakola çevrilmesi, buna benzer pedagojik açıdan problemli, okulların asli karakterine zarar verecek tekil adımla çözülmeyecek kadar çok katmanlı sınama bulunuyor.

        Dünya artık eski dünya değil. Biz anne babalar evin bir odasında sohbet ederken diğer odadaki çocuklarımızın dijital arkadaşlarıyla tesis ettiği ilişkinin mahiyetinden haberdar değiliz. Çocuklarımızın çoğunun anne babasıyla geçirdiği zaman maalesef dijital dünyadaki ekran sürelerinden daha az. Dijital arkadaşlar, öğretmenler, ebeveynler evlatlarımızın hayatlarına daha fazla etki ediyor. Bazı dijital paylaşım uygulamalarının çocuklarımızın zihnini iğfal ettiği bir dönemi yaşıyoruz. İnternetin denetimsiz ve sınırsız dünyasına, algoritmaların manipülasyon gücünü eklediğimizde karşımıza karışık bir sorun çıkıyor.

        Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır. En küçük taviz sözkonusu değildir. Güvenliğin yanısıra gelişim psikolojisi, sosyal politika, ailenin rolü, eğitim boyutlarıyla meseleye yaklaşmamız mümkündür. Siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermeyi, siber birimlerimizin kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Okul kolluk işbirliğinin artırılması, yeni çalışma modellerinin geliştirilmesi bu süreçte atacağımız adımlardan biri olacaktır. İhtiyaç duyulan ne varsa tereddütsüz yapılması için ilgili bakanlarımıza gerekli talimatları verdim.

        Özellikle aileye, ailenin özel konumuna dikkat çekmek istiyorum. Aile kişinin ilk okuludur. Eğitim ailede başlar. Sosyalleşme ailede başlar. Adab-ı muaşeret kuralları ailede öğretilir. Birey içinde yaşadığı toplumun parçası olmayı ailede öğrenir. Aile kültür, milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı, ahlakın, şefkatin, diğer canlılara merhamet ve empatiyle yaklaşmanın öğretildiği ilk mektebidir.

        Ayrıntılar gelecek

        ÖNERİLEN VİDEO

        Garson diye alıp direk dansı yaptırıldılar! Yabancı kadınlara iş tuzağı!

        Ankara'da, eğlence mekanlarına yönelik yürütülen teknik takipte dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Yurt dışından garson ve temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere resmi izin alınan kadınların, gece kulüplerinde konsomatris olarak veya sahnede direk dansı yaptırılarak çalıştırıldığı tespit edil...
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #kabine toplantısı
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
