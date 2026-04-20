Sabri Sarıoğlu'ndan eşine: Her şeye rağmen yan yana kaldık
Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, Yağmur Sarıoğlu ile evliliklerinin 16'ncı yılını kutladı. Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan iddiaların ardından, evliliklerinde sorun olmadığının mesajını verdi
Sabri Sarıoğlu, 2010'da Yağmur Sarıoğlu ile evlenmişti. Çiftin, Sarp, Sare ve Saran adında 3 çocuğu dünyaya gelmişti.
Sabri Sarıoğlu'nun, geçtiğimiz yıl eşi Yağmur Sarıoğlu'nu aldattığı iddia edildi. Sarıoğlu'nun ilişki yaşadığı öne sürülen kadının hamile kaldığı, ardından kürtaj süreci nedeniyle aile içinde büyük bir kriz çıktığı ileri sürüldü.
Geçtiğimiz hafta da Lara Aslan isimli bir kadın, eski sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Sabri Sarıoğlu hakkında, maddi, fiziksel ve cinsel sağlık boyutuna uzanan çok sayıda suçlama yöneltti. Sabri Sarıoğlu, "İddiaların hepsi yalan ve iftira. Benim üzerimden prim yapılmaya çalışılıyor. Olayı yargıya taşıyarak, suç duyurusunda bulunduk" dedi.
Yaşananların ardından eski futbolcu evliliklerinde bir sorun olmadığının mesajını verdi. Evliliklerinin 16'ncı yılını kutlayan çiftten Sabri Sarıoğlu, duygularını dile getirdi.
Eşine olan sevgisini ifade eden Sarıoğlu, "20.04.2026. Evliliğimizin 16'ncı yıl dönümü kutlu olsun. 23 yıllık birliktelikte beraber büyüdük, güçlendik, her şeye rağmen yan yana kaldık. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin" mesajını yayımladı.