Lara Paşalı düğün fotoğraflarını sildi
Oyuncu eşi Selahattin Paşalı ile boşanacağı iddialarıyla gündemde olan Lara Paşalı, düğün fotoğraflarını sildi. Bir süredir ayrılık haberleriyle konuşulan çift, sessizliğini koruyor
16 Nisan 2022'de nikâh masasına oturan Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı, kızları Leyla Pera'yı aynı yıl Temmuz ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Mutlu birlikteliklerini her fırsatta sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan çiftin evliliğinde bir süredir kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü.
İddiaları güçlendiren hamle ise Lara Paşalı'dan geldi. Paşalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğrafta parmağında evlilik yüzüğünün olmadığı görüldü.
İkilinin, 16 Nisan'da evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden kutlamaması da dikkatlerden kaçmadı.
Lara Paşalı, son olarak düğün fotoğraflarını da sildi. Çiftin birlikte yer aldığı diğer kareler ise Lara Paşalı'nın sosyal medya sayfasında duruyor. İkiliden, ayrılık iddialarına dair henüz bir açıklama gelmedi.