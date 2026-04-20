Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken, lider Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek hata yapmadı. Zirve yarışındaki Fenerbahçe ise sahasında son dakika golüyle yıkıldı ve Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor da yine aynı şekilde Başakşehir'le uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kalarak yarışta yara aldı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...
Trendyol Süper Lig'de 30 hafta geride kaldı. 71 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 67 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 65 puanla 3. sırada konumlandı.
Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.
İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
18- FATİH KARAGÜMRÜK: 24 PUAN
17- EYÜPSPOR: 28 PUAN
16- KAYSERİSPOR: 29 PUAN
15- GENÇLERBİRLİĞİ: 29 PUAN
14- ANTALYASPOR: 31 PUAN
13- KASIMPAŞA: 35 PUAN
12- ALANYASPOR: 39 PUAN
11- GAZİANTEP FK: 40 PUAN
10- KONYASPOR: 41 PUAN
9- KOCAELİSPOR: 42 PUAN
8- ÇAYKUR RİZESPOR: 43 PUAN
7- SAMSUNSPOR: 47 PUAN
6- GÖZTEPE: 54 PUAN
5- BAŞAKŞEHİR: 54 PUAN
4- BEŞİKTAŞ: 63 PUAN