        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken, lider Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek hata yapmadı. Zirve yarışındaki Fenerbahçe ise sahasında son dakika golüyle yıkıldı ve Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor da yine aynı şekilde Başakşehir'le uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kalarak yarışta yara aldı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 10:03 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'de 30 hafta geride kaldı. 71 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 67 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 65 puanla 3. sırada konumlandı.

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        18- FATİH KARAGÜMRÜK: 24 PUAN

        17- EYÜPSPOR: 28 PUAN

        16- KAYSERİSPOR: 29 PUAN

        15- GENÇLERBİRLİĞİ: 29 PUAN

        14- ANTALYASPOR: 31 PUAN

        13- KASIMPAŞA: 35 PUAN

        12- ALANYASPOR: 39 PUAN

        11- GAZİANTEP FK: 40 PUAN

        10- KONYASPOR: 41 PUAN

        9- KOCAELİSPOR: 42 PUAN

        8- ÇAYKUR RİZESPOR: 43 PUAN

        7- SAMSUNSPOR: 47 PUAN

        6- GÖZTEPE: 54 PUAN

        5- BAŞAKŞEHİR: 54 PUAN

        4- BEŞİKTAŞ: 63 PUAN

        3- TRABZONSPOR: 72 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %0.3

        Geçen hafta: %1.1

        2- FENERBAHÇE: 75 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %7.1

        Geçen hafta: %19.6

        1- GALATASARAY: 80 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %92.6

        Geçen hafta: %79.3

        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Brent petrolde sert yükseliş
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Zil onlarsız çaldı!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Kabine toplanıyor
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
