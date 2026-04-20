Isparta'da olay, Anadolu Mahallesi 4203 Sokak’taki bir evde meydana geldi. Süleyman Emre Elma (32), kuzenleri D.Ç. (36), R.Ç. (18) ve Ü.Ç ile buluştu.

KUZENİNİ SİLAHLA VURDU

DHA'daki habere göre bir süre sonra kuzenler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Süleyman Emre Elma, kuzeni D.Ç.’ye tabancayla ateş etti.

KENDİ CANINA KIYDI

Elma, ardından aynı silahla hayatına son verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. D.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Süleyman Emre Elma’nın cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından dün yakınları tarafından teslim alınıp, Koçtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.