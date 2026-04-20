        20-26 Nisan haftalık burç yorumları

        Bu hafta gökyüzünde Boğa sezonunun başlamasıyla güven, konfor ve maddi istikrar arayışı öne çıkarken; Venüs ve Uranüs'ün İkizler burcuna geçişi ilişkilerde hareket, iletişimde artış ve sürpriz gelişmeleri beraberinde getiriyor. Peki 20–26 Nisan haftasında burçları neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız...

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 09:58 Güncelleme:
        Bu hafta 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor ve Boğa sezonu başlıyor. İyi ki doğdunuz, ben de dahil olmak üzere tüm Boğalar… Bu dönemde sağlamlık, güven ve konfor ihtiyacı ön plana çıkıyor. Maddi konulara ve hayatı daha güvenli kurma isteğine odaklanıyoruz.

        24 Nisan’da Venüs İkizler burcuna geçiyor. İlişkilerde iletişim artıyor, sohbetler çoğalıyor, flört enerjisi yükseliyor.

        26 Nisan’da Uranüs İkizler’e geçiyor. İletişimde, sosyal çevrede ve düşünce dünyasında ani gelişmeler, sürpriz haberler ve beklenmedik değişimleri doğuruyor.

        Peki 20 – 26 Nisan’da 12 burcu neler bekliyor, hadi gelin bakalım!

        Sevgili Koçlar, maddi konular ön planda. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta sonuna doğru sürpriz bir haber alabilirsiniz.

        Sevgili Boğalar, Güneş sizin burcunuzda. Kendinizi daha görünür ve güçlü hissedebilirsiniz. Yeni kararlar almak için güzel bir dönem.

        Sevgili İkizler burçları, hayatınızda önemli değişimlerin sinyalleri geliyor fakat önce iç sesinizi dinlemeniz faydalı olabilir.

        Sevgili Yengeçler, sosyal çevreniz hareketleniyor. Yeni insanlarla tanışabilir, beklenmedik bağlantılar kurabilirsiniz.

        Sevgili Aslanlar, kariyer alanında dikkat çekiyorsunuz. Ancak ani gelişmelere karşı esnek olmanız önemli.

        Sevgili Başaklar, yeni fikirler, eğitim veya seyahat planları gündemde olabilir. Beklenmedik bir fırsatla karşılaşabilirsiniz.

        Sevgili Teraziler, ilişkilerde daha derin konuşmalar ön planda. Maddi paylaşımlarda denge kurmanız gerekebilir.

        Sevgili Akrepler, İkili ilişkilerde hareketli bir hafta. Hem flört hem de sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir.

        Sevgili Yaylar, günlük düzeninizde değişiklikler olabilir. İş ortamında ani gelişmelere hazırlıklı olun.

        Sevgili Oğlaklar, aşk hayatınız canlanıyor. Daha sosyal bir enerji içinde olabilirsiniz. Sürpriz gelişmeler mümkün.

        Sevgili Kovalar, ev ve aile konuları ön planda. Ani kararlar veya düzen değişiklikleri gündeme gelebilir.

        Sevgili Balıklar, iletişim trafiğiniz artıyor. Kısa yolculuklar ve yoğun mesajlaşmalar söz konusu. Duyduklarınıza hemen inanmayın.

