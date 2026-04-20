        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine Toplantısı bugün! Gündemde ne var? ABD-İran görüşmeleri ve kritik başlıklar masada

        Son dakika: Kabine toplantısı bugün: ABD-İran müzakere süreci, diplomasi trafiği masada

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Türkiye'nin diplomasi trafiğine dair adımlar ele alınacak. Savaşın ekonomiye yansıması masaya yatırılacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 07:50
        Kabine toplanıyor

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, savaştaki müzakere süreci ve diplomasi trafiği gündemiyle Beştepe'de toplanacak.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da başlayacak.

        ORTADOĞU'DAKİ SAVAŞA DAİR DİPLOMASİ TRAFİĞİ

        Türkiye, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Antalya Diplomasi Forumu'nda 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı ağırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptı. Ana gündem ABD ile İran arasındaki müzakere süreciydi.

        Kabine Toplantısı’nda da diplomasi trafiğinin yansımaları masaya yatırılacak. İran'ın ABD ablukası nedeniyle Hürmüz'ü yeniden kapatma kararı da toplantıda değerlendirilecek. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve enerji arzı kısıtlamasının sonuçları masaya yatırılacak. Türkiye ekonomisine savaşın etkileri de ele alınacak.

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA İLİŞKİN GELİŞMELER

        Kabine Toplantısı'nın bir başka başlığı ise Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Antalya Diplomasi Forumu'na katılan isimler arasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Andrii Sybiha da vardı. Savaşın sona ermesi ile ilgili adımlar, Karadeniz’deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına verdiği zarar ve tedbirler gözden geçirilecek.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair saha gözlem raporları istişare edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van ve Bitlisin kırsal bölgelerinde zorlu kış şartlarıyla mücadele sürüyor

        Van ve Bitliste yüksek yerleşim yerlerinde yaşayanlar, nisan ayına rağmen zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Türkiye'nin en büyük sorunu enflasyon
        Türkiye'nin en büyük sorunu enflasyon
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"