Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sosyal medya fenomeni, canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Sosyal medya fenomeni, canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!

        Bursa'da feci bir saldırı meydana geldi. Olayda 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni M.C., sokakta karşılaşıp, tartıştığı kadını bıçakla kulağından yaraladı. M.C., o anları da açtığı canlı yayında yayınladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 14:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da ‘Karagül’ lakaplı sosyal medya fenomeni M.C., sokakta karşılaşıp, tartıştığı kadını bıçakla kulağından yaraladı. M.C., o anları da açtığı canlı yayında yayınladı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sanal medya uygulamasında ‘Karagül’ adıyla bilinen M.C., sokakta yürürken hesabından canlı yayın açtı.

        M.C., bu sırada yanına gelen bir kadınla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, M.C. cebinden çıkardığı bıçakla kadını kulağından yaraladı, o anları da sanal medya hesabından yayınladı.

        REKLAM

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerinde gözaltına alınan, polis aracında da canlı yayın açan M.C.’nin elindeki kan dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Murat Aksoy İle İyi Yaşam -19 Nisan 2026 (Reflü Zamanında Tedavi Edilmezse Ne Olur?)

        Prof. Dr. Murat Aksoy'un sunduğu "İyi Yaşam" programında bu hafta, hayat kalitemizi doğrudan etkileyen mide ve cilt hastalıklarının bilinmeyenleri masaya yatırılıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer reflü, gastrit ve mide koruyucu ilaçların doğru kullanımını detaylandırırken; D...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Perdeleri tutuşturup evi kundakladılar! İki sevgili hayatını kaybetti!
        Perdeleri tutuşturup evi kundakladılar! İki sevgili hayatını kaybetti!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek