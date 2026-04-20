Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!

İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim 2025 tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte seyir halindeyken pusuya düştü. Uzun namlulu silahlarla tetikçilerin açtığı ateş sonucu öldürüldü.

5 SALDIRGAN YAKALANDI

Polis, 5 şüphelinin eylemde kullandıkları çalıntı aracı Arnavutköy’deki ormanlık alana terk ettiğini tespit etti. Aracın bulunduğu ormanlık alanda, bir ağacın altında sırt çantası içerisinde şüphelilerin eylemde kullandıkları 2 adet kalaşnikof ve 2 adet ruhsatsız tabanca, kar maskeleri ile eldivenler ele geçirildi. Ardından Gündoğmuşlar ve Daltonlar ittifakının gönderdiği ticari taksi içerisinde ise 5 saldırgan yakalandı.

SUİKASTİ DALTONLAR VE GÜNDOĞMUŞ ÇETELERİ ÜSTLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre; Daltonlar çetesinin lideri Rusya’da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir, Gündoğmuş çetesinin lideri ise yurt dışına firar eden Uğurcan Gündoğmuş'tu. Serdar Öktem suikasti de bu iki çete tarafından sosyal medyada üstlenildi.

Sosyal medya paylaşımlarında suikastin, İspanya’da öldürülen Daltonlar Suç Örgütü Yöneticisi Caner Kocar’ın öldürülmesinin intikamı olduğu belirtildi. Bu eylem ile Casperlar Suç Örgütü Lideri Hamuş Atız olarak bilinen İsmail Atız’a ve Çirkinler Suç Örgütü Lideri Zuhat Altunç’a göndermeler yapıldığı kaydedildi.

İDDİANAMEDE ÖRGÜT ŞEMASI ÇİZİLDİ

İddianamede yer alan şemaya göre; yapılanmada en üstte azmettirici olarak kamuoyunda “Siirtli Naci” olarak bilinen Naci Yılmaz yer aldı. Onun altında Daltonlar ve Gündoğmuşlar olmak üzere iki ana suç örgütü yer aldı. Gündoğmuşlar suç örgütünün liderliğini Uğurcan Gündoğmuş yürüttü.

Örgüt içerisinde Furkan Kalıma yöneticiler arasında bulundu. Eylem kadrosunda ise Sidar Öz, Semih Aydın, Devran Yıldırım, Samet Alperen Söğütlü ve Erkan Kan gibi isimler yer aldı. Daltonlar suç örgütünün lideri Beratcan Gökdemir oldu. Örgütün yönetim kadrosunda Batıncan Gökdemir, Murat Küçükyavuz, Mustafa Aktürk ve Ali Gülmalizada yer aldı. Saha ve tetikçi kadrosunda ise Ejder Parlak, Yusuf Karaoğuz, Cengizhan Üzümcü, Faruk Efe ve Muhammet Kaplan bulundu. Bu iki örgüt, Öktem suikastı için ittifak kurarak birlikte hareket etti.

SUİKAST TİMİ İLK GİRİŞİMLERİNDE BAŞARISIZ OLDU

İddianameye göre; Daltonlar Silahlı Suç Örgütü Yöneticileri Murat Küçükyavuz, Alı Gulmalizada, Mustafa Aktürk ve Gündoğmuşlar Suç Örgütü Yöneticisi Furkan Kalıma ile birlikte diğer örgüt mensuplarının yeniden Serdar Öktem’e yönelik eylem hazırlığı yaptı. Temin ettikleri araçları eylem için hazır beklettiler. Ardından Gündoğmuşlar Suç Örgütüne mensup Sidar Öz ve Semih Aydın ile Alı Gulmalizada tarafından suç örgütüne katılımı sağlandı.

Saldırıdan 10 gün önce Gaziantep’ten İstanbul’a getirilen örgüt mensupları Esenyurt’taki hücre evine yerleştirildi. Olay tarihine kadar olan süreçte şüphelilerin HTS verileri ve ifadeleri incelendiğinde Serdar Öktem’e yönelik eylem yapabilmek amacıyla hücre evinden çıkan örgüt üyeleri 30 Eylül 2025 ile 6 Ekim 2025 tarihleri arasında birkaç kez Serdar Öktem’in ev ve işyerinin bulunduğu yere giderek keşif yaptılar. Saldırı girişiminde bulundular, ancak her seferinde başarısız oldular.

SALDIRI İÇİN ÖNCE EVİNE GİTTİLER

6 Ekim 2025 günü Örgüt Yöneticisi Murat Küçükyavuz’un talimatı ile Faruk Efe Kağıthane’ye giderek keşif amaçlı kullanacağı ikiz plakalı çalıntı aracı temin ederek Ataköy’de bulunan Serdar Öktem’in ikametinin yakınına geldi.

Alı Gulmalizada’nın talimatı ile hareket eden Devran Yıldırım’ın Esenyurt’taki hücre evine giderek eyleme gidecek olan şüphelileri alıp Ataköy’de maktulün ikametine yakın yerde park halinde bulunan içerisinde silahların olduğu ikiz plakalı çalıntı aracın yanına götürdü. Daha sonra 18 Kasım 2025 günü Daltonlar Suç Örgütü Lideri Beratcan Gökdemir’in doğum gününü uzun namlulu silahlar ile havaya ateş ederek kutlayıp bu görüntüleri sosyal medyaya servis eden suç örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda birçok kişi gözaltına alındı.

Tutuklanan Hüseyin Çetin’in telefonu üzerinde yapılan incelemelerde eylemde kullanılan sahte plakalı aracın içerisinde silahlar ile Mustafa Aktürk’ün talimat ve yönlendirmesi ile eylem için hazırlanarak eylem şüphelilerinin alacağı konuma bırakıldığı tespit edildi.

Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütlerinin birlikte hareket ederek 6 Ekim 2025 günü saat 07.50 ile 14.00 saatleri arasında Serdar Öktem’in ikameti çevresinde eyleme hazır bir şekilde beklediler. Ancak örgüt yöneticilerinden gelen talimat üzerine Faruk Efe’nin kullandığı araç ile eylem şüphelilerinin bulunduğu araca öncülük yaparak Serdar Öktem’in iş yerinin bulunduğu Şişli ilçesine öncü artçı şekilde gittiler.

SERDAR ÖKTEM OFİSİNDEN ÇIKINCA DÜĞMEYE BASILDI

Her iki araçtaki 6 şüpheli, örgüt yöneticileri ile irtibatlı şekilde iş yeri çevresinde keşif gözetleme faaliyetinde bulunmaya devam etti. Faruk Efe, Serdar Öktem’in içerisinde bulunduğu aracın işyerinden ayrılması üzerine bu durumu örgüt yöneticisine anlık olarak aktardı. Örgüt yöneticileri ise silahlı suikast timini harekete geçirdi.

ART ARDA KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Art arda işyeri önünden geçerek Serdar Öktem’i takip etmeye başladılar. Öktem aracı ile yoğun trafiğe girdi. Kaçmak için hareket kabiliyeti kalmadı. Tam bu anda şüpheli Semih Aydın kullandığı araçla Serdar Öktem ile arasında bir araç kalacak şekilde durdu. Tetikçi Sidar Öz aracın ön kapısından, arka kapıdan ise Muhammet Kaplan kalaşnikoflarla, Ejder Parlak ve Cengizhan Üzümcü ise tabancalar ile araçtan indi. Tetikçiler saniyeler içinde Serdar Öktem’in içerisinde bulunduğu aracın yanına giderek kafa hizasından hedefleyip kurşun yağmuruna tuttu. Hemen ardından indikleri araca binerek olay yerinden kaçtılar.

TİCARİ TAKSİDE YAKALANDILAR

Bu sırada Faruk Efe, olay yerinden geçerek Kağıthane’de örgüt yöneticileri tarafından kendisine bildirilen konuma aracı bıraktı. Tetikçilerin şoförü Semih Aydın ise örgüt yöneticilerinin talimatıyla Arnavutköy’deki ormanlık alana gitti. Araçtaki eylem silahlarını, maske ve eldivenleri alarak yanlarında getirdikleri bir çantaya koydular.

Kullandıkları cep telefonlarını da burada kırarak attılar. Ardından ormanlık alana yürüme mesafesindeki otoyola yaya olarak giderken çantayı da bir ağacın altına sakladılar.

Ormanlık alandan çıktıkları anda Samet Alperen Söğütlü’nün kullandığı ticari taksiye binerek oradan ayrıldılar, ancak hemen sonrasında yakalandılar.

ÇETELER ARASI İTTİFAKLAR VE HUSUMETLER

İddianameye göre; Serdar Öktem’in öldürülmesine gelene kadar Daltonlar, Casperlar ve Çirkinler arasında husumet vardı. Birbirlerine yönelik çok sayıda öldürme, yaralama ve kurşunlama gibi saldırılar gerçekleştirdiler. Bu olayların hepsinde de her 3 çetenin mensuplarından ölenler oldu. Bunlardan biri, suikaste yakın tarihte İstanbul Bakırköy’de Daltonlar’ın öldürdüğü Osman Beşe idi.

Ardından İspanya’da Daltonlar Suç Örgütü Yöneticisi Caner Kocar, Casperlar ve Çirkinler ittifakı tarafından öldürüldü. İddiaya göre Osman Beşe’nin yurt dışında firari olarak bulunan Şirinler Suç Örgütünün Lideri Meks lakaplı Mehmet Sabri Şirin ile birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı kaydedildi. Bu sebeple Daltonlar Suç Örgütü tarafından öldürüldü.

Bunun üzerine de Daltonlar Suç Örgütü Yöneticisi Caner Kocar’ın İspanya’daki konumu Mehmet Sabri Şirin tarafından Casperlar ve Çirkinler’e verilmesi sonucunda öldürüldü. Art arda yaşanan kasten öldürme olayları derinlemesine araştırıldığında Casperlar, Çirkinler, Şirinler ve Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’ın liderliğini yaptığı suç örgütlerinin liderleri bir araya geldi. Uyuşturucu ticaretinden kaynaklı husumet yaşadıkları kamuoyunda Siirtli Naci olarak bilinen Naci Yılmaz’a karşı ittifak grubu oluşturdular. Naci Yılmaz’ın da birlikte hareket ettiği suç örgütü lideri Uğurcan Gündoğmuş ve Beratcan Gökdemir ile kendilerine hasım olan gruplara karşı çatışmalara girdi.

“ÖKTEM CASPERLARIN PARASINI AKLADIĞI İDDİASIYLA HEDEF HALİNE GELDİ”

Serdar Öktem ile ilgili yapılan araştırmalarda ise Öktem’in, 2014 yılından itibaren Şirinler Suç Örgütü Lideri Mehmet Sabri Şirin’in avukatı olduğu kaydedildi. 2018 yılından itibaren de Casperlar Suç Örgütü Lideri İsmail Atız’ın avukatlığına da başladı. Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar, haberler, saha ve istihbari çalışmalar ile Daltonlar Suç Örgütü mensuplarının verdiği ifadelerde Serdar Öktem’in, Casperlar’ın parasını akladığı, Casperlar ve Çirkinler Suç Örgütüne hasım suç örgütü aleyhine bilgiler aktardığı gerekçesiyle bu suç örgütlerinin hedefi haline geldi.

Hatta bu beyanları destekler nitelikte Serdar Öktem’in öldürülmesinin ardından Daltonlar ve Gündoğmuş Suç Örgütüne yakın sosyal medya sayfalarında, “Daltonlar vurur, Gündoğmuşlar noktayı koyar. Hamuş Zuhat zatpara kazansanız da gitti. Bundan sonra ticaretiniz de bitti, paralarınız da yalan oldu. Biz size demedik mi sizi bitireceğiz” şeklinde paylaşımlar yapıldı.

SİİRTLİ NACİ FİNANSE ETTİ

Tüm bu nedenlerle iddianameye göre; Serdar Öktem’in öldürülmesi; Casperlar, Çirkinler, Şirinler ve Çingene Ümit Suç Örgütlerini hem hukuki hem finansal anlamda zedelemek, hem de bilgi akışını kesmek amacıyla intikam ve suç örgütünü zayıflatmak saikiyle yapıldı. Bahsi geçen zincirleme olaylar nedeniyle bu suikasti Siirtli Naci Yılmaz’ın finanse ettiği, silah ve uyuşturucu madde temini ile örgütlerin devamlılığını sağladığı Gündoğmuşlar ve Daltonlar Suç Örgütü tarafından birlikte işlendi.

Otopsi raporunda ise Serdar Öktem’in kafatası, yüz ve köprücük kemiği kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku hasarı, büyük damar yaralanmasından dolayı öldüğü belirtildi.

“SERDAR ÖKTEM İÇİN KORUMA TALEP ETTİ”

İddianamenin değerlendirme kısmında savcı şu ifadelere yer verdi: “Daltonlar Silahlı Suç Örgütüne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 12.05.2025 tarihinde Bakırköy İlçesinde faaliyet gösteren Royal Suite Otel isimli işyerinde çalışan Eren Öztek isimli şahsın öldürülmesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Haydar Koç ve SSÇ Selami Çağan Yener isimli şahısların Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerinde ‘Eren Öztek cinayetinden önce Cumhuriyet Savcısı olarak bildikleri bir şahsa yönelik örgüt yöneticisi Caner Kocar’ın talimatı ile eylem hazırlığında olduklarını ancak eylemi gerçekleştiremediklerini’ beyan etmeleri üzerine şüphelilere eylem yapacakları kişi tarif ettirilerek yaptırılan fotoğraf teşhis işleminde hedef şahsın Avukat Serdar Öktem olduğunun anlaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Serdar Öktem hakkında gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alınması için gerekli yazışmalar yapılmıştır.”

SUİKAST İDDİASI ORTAYA ÇIKTI, İKİNCİ KEZ KORUMA TALEP EDİLDİ

Daltonlar Suç Örgütünün eylem ve faaliyetleri kapsamında 06 Ağustos 2025’te İstanbul Bağcılar’da faaliyet gösteren Kardeşler Kıraathanesine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayında yakalanan şüpheli Ali Karapınar ifadesinde, “Örgüte maddi destek sağladıklarını söylenen avukata suikast girişiminde bulunduğunu” anlattı. Bunun üzerine fotoğraf teşhisi yaptırılan şüphelinin bahsettiği avukatın Serdar Öktem olduğu anlaşılınca ikinci kez tedbir aldırılması savcılık tarafından istendiği iddianamede anlatıldı.

YENİ NESİL ÇETELER İÇİN SOSYAL MEDYA ÇOK ÖNEMLİ

İddianamede, özellikle yeni nesil suç örgütlerinde sosyal medya ve bu mecralardaki popüleritenin çok önemli olduğu belirtildi. Bu örgütlerin insan kaynağını bu mecralar üzerinden sağladıkları anlatıldı. Bu sebeple yeni nesil suç örgütleri, yağma amacı dışında öldürme odaklı silahlı eylemlerini genellikle iki grup üzerinde yoğunlaştırdığı vurgulandı. Birincisi, kendilerine toplum nezdinde bir meşruiyet zemini oluşturmak ve sempati toplamak için kendi örgütleri ile çıkar çatışması yaşamış ve dolandırıcılık veya torbacılık gibi toplumda kabul görmeyen işler yaptığı iddia edilen kişilere yönelik eylemler. İkincisi ise karşı grupları sindirmek ve kendi sempatizanlarına güven verip eylemsel cesaretlerini artırmak için husumet besledikleri karşı gruplara yönelik, uğradığı saldırı ses getirecek önemli pozisyonda gördükleri kişilere yönelik eylemler.

ÇETE LİDERİ MÜVEKKİLİ YÜZÜNDEN HEDEF HALİNE GELDİ

İddianamede şüpheli Faruk Efe’nin cep telefonunda yapılan incelemede olaya dair konuştuğu üçüncü kişilere olayın sebebi olarak “bunun arkasında Casperlar çirkinler felan vardı onların avukatıydı” şeklindeki beyanlarının altı çizildi. Buna göre; Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütü elemanlarınca da Serdar Öktem’in bu şekilde tanınması bu örgütlerce birkaç kez eylem girişimine maruz kalmasına sebep oldu. Son olarak Mehmet Sabri Şirin’in verdiği lokasyon bilgisi ile Casperlar ve Çirkinler Suç Örgütü üyeleri tarafından öldürülen Daltonlar Suç Örgütü yöneticilerinden Caner Kocar’ın öldürülmesi de Serdar Öktem’i bu örgütlerin potansiyel hedefi haline getirdiği kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 38 YILA KADAR HAPİS

Naci Yılmaz hakkında “tasarlayarak öldürmeye azmettirme”, “resmi belgede sahtecilik”, “Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması” suçlarından, Uğurcan Gündoğmuş, Beratcan Gökdemir, Batıncan Gökdemir, Murat Küçükyavuz, Bünyamin Yıkar, Mustafa Aktürk, Ali Gülmalizada ve Furkan Kalıma hakkında da “tasarlayarak öldürme”, “resmi belgede sahtecilik”, “Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması” suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sidar Öz, Ejder Parlak, Semih Aydın ve Faruk Efe hakkında ise “Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması”, “Tasarlayarak Öldürme”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 20 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Devran Yıldırım, Samet Alperen Söğütlü ve Erkan Kan hakkında “Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması”, “Tasarlayarak Öldürmeye yardım etme”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 25 yıldan 38 yıl 6 aya kadar ayrı ayrı hapis cezası istendi.