Arazi satışında sert düşüş
Yılın ilk çeyreğinde gayrimenkul satışları yüzde 9,6 geriledi; düşüşün en büyük belirleyicisi arazi satışları oldu. Arsa ve tarla satışları yüzde 20,6 azalırken konut yüzde 0,3 ile yatay seyretti, iş yeri satışları ise yüzde 8,3 düştü
TÜİK, Ocak 2026 itibariyle konut satış verilerinde revizyona gitti. Daha önce konut dışı satış olarak görülen bazı satışlar da konut satışları içerisine dahil edildi. Ayrıca bu yıl itibariyle konut satışlarının yanında iş yeri satış verileri de yayımlanmaya başlandı. Böylece toplam gayrimenkul satış verilerinde konut, iş yeri ve arazi satışları ayrı ayrı olarak değerlendirilebiliyor.
2026 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Mart) toplam 628 bin 255 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 gerileme yaşandı.
Kategorilere göre incelendiğinde konutun düşüşte en az payı aldığı görüldü. Konut satışları, yüzde 0,3 gerilemeyle yatay seyretti. İş yeri satışları ise ilk çeyrekte yüzde 8,3 düştü.
Gayrimenkul satışlarındaki düşüşte en büyük pay arazi satışlarında gerçekleşti. Arsa-tarla satışları yüzde 20,6 düşüşle 298 bin 619'dan 237 bin 24 adede geriledi. Yüzde 20,6'lık bu düşüş, konut piyasasının aksine arazi talebinin belirgin biçimde soğuduğuna işaret ediyor.
Arsa ve tarla satışları, 2023 yılının ilk çeyreğinde 345 bin 836 adetle zirveye ulaşmıştı. Söz konusu dönemde deprem sonrası şehir dışına yönelen talebin bu kategorideki satışları şişirdiği değerlendiriliyordu. 2024 ve 2025'te kısmen düşen talep, 2026'nın başında daha keskin bir ivme kaybına dönüştü.
Öte yandan Nisan 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan tarım arazisi kullanım yönetmeliği, tarım dışı amaçlarla arazi edinimini kısıtlayan yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemenin önümüzdeki dönemde arazi talebini daha da sınırlayabileceği belirtiliyor.