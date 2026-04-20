Arazi satışında sert düşüş

TÜİK, Ocak 2026 itibariyle konut satış verilerinde revizyona gitti. Daha önce konut dışı satış olarak görülen bazı satışlar da konut satışları içerisine dahil edildi. Ayrıca bu yıl itibariyle konut satışlarının yanında iş yeri satış verileri de yayımlanmaya başlandı. Böylece toplam gayrimenkul satış verilerinde konut, iş yeri ve arazi satışları ayrı ayrı olarak değerlendirilebiliyor.

2026 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Mart) toplam 628 bin 255 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 gerileme yaşandı.

Kategorilere göre incelendiğinde konutun düşüşte en az payı aldığı görüldü. Konut satışları, yüzde 0,3 gerilemeyle yatay seyretti. İş yeri satışları ise ilk çeyrekte yüzde 8,3 düştü.

Gayrimenkul satışlarındaki düşüşte en büyük pay arazi satışlarında gerçekleşti. Arsa-tarla satışları yüzde 20,6 düşüşle 298 bin 619'dan 237 bin 24 adede geriledi. Yüzde 20,6'lık bu düşüş, konut piyasasının aksine arazi talebinin belirgin biçimde soğuduğuna işaret ediyor.

DÖNEM KONUT İŞ YERİ ARSA -TARLA - DİĞER TOPLAM KONUT % İŞ YERİ % DİĞER % 2013 1. Ç 289708 34060 177964 501732 57.7 6.8 35.5 2014 1. Ç 274337 33894 262948 571179 48.0 5.9 46.0 2015 1. Ç 314014 37457 230202 581673 54.0 6.4 39.6 2016 1. Ç 319335 38463 234933 592731 53.9 6.5 39.6 2017 1. Ç 343075 38489 244171 625735 54.8 6.2 39.0 2018 1. Ç 321526 39251 253417 614194 52.3 6.4 41.3 2019 1. Ç 275358 35420 177515 488293 56.4 7.3 36.4 2020 1. Ç 360271 38543 207422 606236 59.4 6.4 34.2 2021 1. Ç 284038 39473 269761 593272 47.9 6.7 45.5 2022 1. Ç 342253 44042 284025 670320 51.1 6.6 42.4 2023 1. Ç 298645 38918 345836 683399 43.7 5.7 50.6 2024 1. Ç 295704 40471 305129 641304 46.1 6.3 47.6 2025 1. Ç 350399 45610 298619 694628 50.4 6.6 43.0 2026 1. Ç 349396 41835 237024 628255 55.6 6.7 37.7

Arsa ve tarla satışları, 2023 yılının ilk çeyreğinde 345 bin 836 adetle zirveye ulaşmıştı. Söz konusu dönemde deprem sonrası şehir dışına yönelen talebin bu kategorideki satışları şişirdiği değerlendiriliyordu. 2024 ve 2025'te kısmen düşen talep, 2026'nın başında daha keskin bir ivme kaybına dönüştü.

Öte yandan Nisan 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan tarım arazisi kullanım yönetmeliği, tarım dışı amaçlarla arazi edinimini kısıtlayan yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemenin önümüzdeki dönemde arazi talebini daha da sınırlayabileceği belirtiliyor.