        Haberler Dünya İran basını: Silahlı kuvvetler ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenledi | Dış Haberler

        İran basını: Silahlı kuvvetler ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenledi

        ABD'nin dün İran'a ait gemiye el koyduğunu açıklamasının ardından İran basını, İran'ın ABD'ye ait bazı savaş uçaklarına İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 08:29 Güncelleme:
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi

        ABD'nin, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunmasının ardından ​​​​​​​İran'ın, ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği bildirildi.

        Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran, ABD savaş gemilerine saldırı gerçekleştirdi.

        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün! Haberi Görüntüle

        ABD'nin, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunmasının ardından İran Silahlı Kuvvetleri, misilleme olarak ABD’ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenledi.

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalışan İran'a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunduklarını söylemişti.

        Trump, "İranlı mürettebat, dinlemeyi reddetti, bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu. Şu anda gemi, ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde." açıklamasında bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şişli'de otomobilin çarptığı direk Mısırlı turistin üzerine devrildi; beyin kanaması geçirdi / Görüntü düzenleyerek yeniden

        Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de iddiaya göre sürücü Nil S.'nin (24) bayılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk karşıdan karşıya geçen Mısırlı Asma Salah Hegazy'nin (43) üzerine devrildi. Ağır yaralana...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Brent petrolde sert yükseliş
        Brent petrolde sert yükseliş
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Türkiye'nin en büyük sorunu enflasyon
        Türkiye'nin en büyük sorunu enflasyon
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!