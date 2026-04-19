Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında son dakikada yediği golle Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin golü 73. dakikada Felipe Augusto gelirken Başakşehir'in golünü ise 90+3. dakikada Davie Selke kaydetti
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 65 yaparken Başakşehir ise 48 yaptı.
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Yusuf Sarı'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Opoku'nun kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
18. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa şutunda yerden seken top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
27. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pina, topu ceza alanı son çizgisine yakın olan Augusto'ya aktardı. Bu futbolcunun pasında yakın mesafeden Onuachu'nun dokunduğu meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
36. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu yakın mesafeden önünde bulan Onur Bulut'un şutunda kaleci Onana, yerden gelen meşin yuvarlağı yatarak kornere çeldi.
41. dakikada Zubkov'un soldan kullandığı köşe atışında, savunmadan seken topu yakın mesafeden Savic, sert bir şutla kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
57. dakikada Zubkov'un ceza alanı hemen dışından şutunda savunmaya çarpan top yandan kornere gitti.
59. dakikada Nwakaeme'nin pasında altıpas içinde savunmada Duarte'nin ters vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
73. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıdığı topu Augusto'nun önüne bıraktı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde yerden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0
89. dakikada Ozan Tufan'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde topla buluşan Augusto'nun yerden şutunda, kaleci Muhammed Şengezer, topu çeldi.
90+2. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Kazımcan'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak çizgiyi geçti: 1-1
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.