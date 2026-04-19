        Haberler Dünya "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır" | Dış Haberler

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Zelenskiy'nin Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye'de bir araya gelmeye hazır olduklarını belirterek, böyle bir görüşmenin yapılabilmesi için Türkiye'ye başvurduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 20:53
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"

        Sybiha, Ukrayna haber ajansı Ukrinform'a yaptığı konuşmasında, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'daki temaslarını değerlendirdi.

        ADF kapsamında birçok ikili görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Sybiha, "Savaş halindeki bir ülkenin bakanı olarak benim için bu, yeni ortaklıklar geliştirme ve kurma fırsatıdır. Çok taraflı platformlarda bu kadar çok görüşme talebi aldığımı hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

        Sybiha, ülkesinin dünyanın ilgi merkezinde kalması için yoğun çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, ADF'nin bunun için önemli bir platform olduğuna işaret etti.

        "TÜRKİYE İLE TİCARET HACMİ ARTIYOR"

        Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilere değinen Sybiha, iki ülke arasında stratejik işbirliğinin olduğunu dile getirdi.

        Sybiha, Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye, bir NATO ülkesidir. Türkiye, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Şimdi ise Ukrayna da sadece Avrupa'da değil, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Bütün bunlar, gerçekten yakın işbirliği için zemin oluşturuyor." diye konuştu.

        İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de işaret eden Sybiha, "Türkiye ile ticaret hacmi artıyor. 2025'te, bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 40'lık bir büyüme var. Daha da geliştirmemiz gereken kullanılmamış bir potansiyelimiz olduğuna inanıyorum." dedi.

        Sybiha, Türkiye ile karşılıklı fayda sağlayan ilişkilere sahip olduklarını belirterek, "Bölgedeki rolü ve ülkemizin giderek büyüyen rolü göz önüne alındığında, Türkiye ile ittifaklar kurulmasını destekliyorum. Tüm bunlar, Suriye'de olduğu gibi, Ukrayna-Türkiye-Suriye üçlü işbirliği formatı gibi yeni işbirliği biçimleri başlatmamıza olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

        "ZELENSKİY'NİN TÜRKİYE'DE PUTİN'LE GÖRÜŞMESİ İÇİN HAZIRIZ"

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Türkiye'nin diplomaside benzeri olmayan ve son derece önemli başarılar elde etme imkanına sahip bir ülke olduğunu vurguladı.

        Türkiye'de daha önce büyükelçi olarak görev yaptığını anımsatan Sybiha, "Çok büyük değer verdiğim Türk diplomasisinin hem resmi hem de perde arkasında nasıl çalıştığını biliyorum. Çok etkililer." değerlendirmesinde bulundu.

        Sybiha, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'de bir araya gelmesini organize edebilmek için Türk tarafına başvurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "Türkiye'ye, Devlet Başkanı Zelenskiy ve Putin düzeyinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın da olası katılımıyla bir görüşme düzenleme ihtimalini değerlendirmesi için başvurduk. Bu görüşmeye hazırız. Tek sorun; Putin'in şu anda saklanmasıdır. Ukrayna Devlet Başkanı da böyle bir görüşmeye hazır. Bu savaşı bitirmek istiyoruz. Etkili önerilerimiz var. Barış sürecini hızlandırabilecek ve katkıda bulunabilecek Türkiye'nin rolünü umuyoruz."

        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"