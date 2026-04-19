        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

        Milli Eğitim Bakanlığı, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin idari soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 17:54 Güncelleme:
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin sürecin Bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
