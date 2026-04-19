Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!

2. Lig’in 33. hafta karşılaşmasında Bursaspor, sahasında Somaspor’u ağırladı.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi yeşil-beyazlı ekip 5-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti ve 1. Lig’e yükseldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Bursaspor, 11. dakikada Emir Kaan Gültekin’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekip, 51. dakikada Eyüp Akcan ile farkı ikiye çıkardı. 65. dakikada Emre Sağlık’ın kendi kalesine attığı golle skor 3-0’a geldi. 69. dakikada Ertuğrul Furat’ın golüyle fark dörde yükselirken, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Emir Kaan Gültekin skoru 5-0 yaptı.

Konuk ekip Somaspor’un tek golü ise 86. dakikada Namık Barış Çelik’ten geldi.

Bu sonucun ardından puanını 77’ye çıkaran Bursaspor, en yakın takipçisi Mardin 1969 Spor ile arasındaki farkı 7’ye yükseltti. Ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyen Bursa temsilcisi, 1. Lig’e dönmenin sevincini yaşadı.

TARİHE GEÇTİ

Bursaspor, Türkiye’de tüm profesyonel liglerde şampiyonluk yaşayan ilk takım olarak tarihe geçti.

Mustafa Er yönetimindeki Bursaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkararak dikkat çekti.