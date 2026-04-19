Pekin Yarı Maratonu’nda insansı robotlar insanları geride bıraktı: Yapay Zeka sporun ruhunu tehdit ediyor mu?

Son dönemde yapay zeka ve robot teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, dünyanın önde gelen şirketlerinin milyarlarca dolarlık yatırımlarıyla ivme kazandı. Dans eden robotlardan robot olimpiyatlarına, hatta bazı ülkelerde görev yapan polis robotlara kadar uzanan bu ilerlemeler hem büyük heyecan hem de ciddi endişeler yaratıyor. Robotların kontrolden çıkma ihtimali sıkça tartışılırken, Çin’den gelen son haber bu kaygıları bir kez daha gündeme getirdi. Pekin’de düzenlenen yarı maratonda insansı robotlar, insan rakiplerini ezici üstünlükle geçerek teknolojinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Bu olay, yalnızca teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda robotların spora ve hayatımıza girişiyle ilgili derin tartışmaları da başlattı.

ROBOTLAR İNSANLARI NASIL GEÇTİ?

Geçen yıl Pekin’de düzenlenen ilk yarı maraton robotlar için oldukça zorlu geçmişti. Çoğu robot yarışı tamamlayamamış, kazanan robot ise 2 saat 40 dakikalık derecesiyle insan şampiyonun yaklaşık iki katı süre yapmıştı. Bu yıl ise tablo tamamen değişti. Katılımcı ekip sayısı 20’den 100’ün üzerine çıktı. Birçok robot, profesyonel atletleri 10 dakikadan fazla geride bırakarak finişe ulaştı. 21 kilometrelik parkurda robotlar ve yaklaşık 12 bin insan koşucu paralel pistlerde yer aldı. Bu yıl robotların neredeyse yarısı uzaktan kumanda yerine tamamen otonom navigasyon sistemiyle koştu. Yarışın galibi, Çinli akıllı telefon üreticisi Honor’un geliştirdiği insansı robot oldu. Robot, 50 dakika 26 saniyelik derecesiyle Uganda’lı atlet Jacob Kiplimo’nun geçen ay kırdığı dünya rekorunu bile geride bıraktı. Honor takımı podyumun tamamını doldurdu; ilk üç sıra da otonom çalışan robotlara ait oldu.

HONOR’UN REKOR KIRAN ROBOTU

Honor’un mühendisi Du Xiaodi, kazanan robotun bir yıl içinde geliştirildiğini açıkladı. Robotun bacak uzunluğu 90-95 santimetre arasında tasarlandı ve elit insan koşucuları taklit etmesi amaçlandı. Şirketin akıllı telefonlarında kullandığı sıvı soğutma teknolojisi de robota entegre edildi. Du Xiaodi, sektörün henüz gelişme aşamasında olduğunu ancak insansı robotların yakında üretim, lojistik ve birçok endüstriyi dönüştüreceğini belirtti. “Koşmak ilk bakışta önemsiz görünebilir ancak bu teknoloji, yapısal dayanıklılık ve soğutma gibi alanlara aktarılarak endüstriyel uygulamalarda devrim yaratacak” dedi.

SPORUN RUHU TEHDİT ALTINDA MI?

Pekin’deki bu çarpıcı sonuçlar, robotların spora girişiyle ilgili etik ve felsefi tartışmaları da yoğunlaştırdı. Birçok uzman, sporun temel çekiciliğinin insanlara özgü çaba, hatalar, duygusal iniş-çıkışlar ve ortak insanlık deneyimlerinde yattığını vurguluyor. Robotlar ise kusursuz performans sergileyebiliyor ancak empati kurulamayan, tarihsel mirası olmayan ve “insani” dramdan yoksun varlıklar olarak görülüyor. Spor etikçileri, robotların yarışmalara katılması durumunda “adil oyun” ilkesinin zedelenebileceğini, seyircilerin tutku ve heyecanın azalabileceğini belirtiyor. İnsan atletlerin yıllarca süren fedakârlıkları, sakatlık riskleri ve zafer anlarındaki duygusal yükü, robotların mekanik başarılarıyla kıyaslanınca anlamını yitirebilir. Bazı yorumcular, “Sporu izlemenin asıl nedeni, insanın sınırlarını zorlamasıdır; yoksa daha hızlı bir makineyi izlemek için neden zahmet edelim?” sorusunu gündeme getiriyor. Robotların spora girmesi, uzun vadede profesyonel sporun ruhunu ve seyir zevkini öldürebilir endişesi taşıyor.

ÇİN’İN ROBOTİK ALANINDAKİ İLERLEMESİ VE TOPLUMUN TEPKİSİ

Yarış sırasında farklı boyut ve yürüyüş tarzlarındaki robotlar, Çin’in robotik teknolojisindeki hızlı yükselişini ortaya koydu. Beijing Posta ve Telekomünikasyon Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Chu Tianqi, “AI’nin bu kadar kısa sürede ulaştığı seviye etkileyici. Robotların koşu duruşları gerçekten başarılıydı. Gelecek kesinlikle yapay zeka çağı olacak. İnsanlar AI’yi kullanmayı öğrenmezse veya direnirse geride kalacak” şeklinde konuştu. 11 yaşındaki öğrenci Guo Yukun ise yarışı izledikten sonra robotik mühendisliği okumaya karar verdiğini söyledi. Zaten okulunda robotik teorisi ve programlama dersleri alan Guo, Uluslararası Bilgi Olimpiyatı takımında da yer alıyor.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE YÜKSELEN ENDİŞELER

Uzmanlar, bu tür etkinliklerin robot teknolojisinin endüstriyel uygulamalara aktarılması için önemli bir test alanı olduğunu vurguluyor. Koşu performansı sayesinde denge, dayanıklılık ve enerji yönetimi gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydediliyor. Ancak robotların bu denli hızlı gelişimi, “insanların yerini alma”, “kontrolden çıkma” ve sporun insan odaklı doğasının bozulması tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Pekin’deki bu zafer, yapay zeka ve robot teknolojisinin geleceğe dair hem umut hem de önemli soru işaretleri yarattığını gösteriyor. Robotlar hayatımıza girerken, sporun ve toplumun insan merkezli değerlerini korumak için etik çerçevelerin acilen geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Haberin görselleri Reuters tarafından servis edilmiştir