Genç kadını bilezikleri için öldürdüler! Sokak polisliği ile katili buldular!

İstanbul, 20 Mayıs 1989 gecesi... Yazın eşiğindeki şehirde hava ağır, nemli ve bunaltıcıydı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sokaklar sessizleşmiş, karanlık ara sokaklar ve yarım kalmış inşaatlar kentin yalnız yüzünü ortaya çıkarmıştı. Gaziosmanpaşa’da, Karadeniz Mahallesi’nin kuytu bir noktasında bulunan boş bir inşaatta ise kimsenin bilmediği bir vahşet saklıydı. Sabaha karşı gelen bir ihbar, bu sessizliği bozdu.

BOŞ İNŞAATTA KADIN CESEDİ BULUNDU

Olay yerine gelen ilçe ekipleri, inşaatın iç kısmında hareketsiz yatan bir kadın cesediyle karşılaştı. Ekipler, cesede dokunmadan durumu hemen merkeze bildirdi. Kısa süre sonra merkezden İstanbul Cinayet Masası ekipleri anons edildi ve olay yerine intikalleri istendi. Bu sırada Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgeye ulaştı.

BOĞAZI KESİLMİŞTİ

Olay yerine gelen ve o dönem Cinayet Masası olarak bilinen birimin dedektifleri, Olay Yeri İnceleme ekipleriyle birlikte çalışmaya başladı. O yıllarda olay yeri görüntülerini cinayet dedektifleri de kayda alıyordu. Dedektiflerden biri çekime başlarken, diğeri cesedi incelemeye koyuldu. Yaklaşık 30’lu yaşlarda olduğu değerlendirilen genç kadının boğazının kesildiği belirlendi. Kanlar içinde kalan kadının üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı.

GÖREN DUYAN YOK

O dönem Cinayet Masası’na yeni tayin edilen genç tahkikatçı Adnan İlhan, telsizden gelen bilgileri not alarak polis formatını hazırlayan dedektiflerden biriydi. Emekli cinayet tahkikat uzmanı İlhan, o günü şöyle anlattı: “Gaziosmanpaşa’da bulunan kadın cesedi kimliksizdi. Ekip arkadaşlarımız sahada geniş çaplı çalışma başlattı. Bu cinayeti çözebilmemiz için önce kadının kimliğini tespit etmemiz gerekiyordu. Çevrede kapsamlı araştırma yapıldı. Ancak bu kadını ya da olayla bağlantılı olabilecek herhangi birini gören ya da duyan çıkmadı. Bölge oldukça sessizdi. İşimiz zor görünüyordu.”

PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Çevrede kadını tanıyan kimse çıkmadı. Bu durum, öldürülen kadının cesedinin bulunduğu bölgede oturmadığına işaret ediyordu. Polisin elinde artık tek bir umut kalmıştı: Eğer kaydı varsa kimliğine parmak izinden ulaşılacaktı. Genç kadının alınan parmak izi, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından arşivde taranmaya başlandı. Yapılan incelemede parmak izinin Hatice isimli bir kadınla eşleştiği belirlendi. Hatice’nin, para karşılığı ilişkiye giren bir kadın olduğu tespit edildi. O dönem bu işi yapan kadınlar “tele kız” olarak adlandırılıyordu. Polisin elinde artık bir kimlik vardı.

Cinayet tahkikat uzmanı emekli polis memuru Adnan İlhan

SORUŞTURMANIN MERKEZİ KÜÇÜKÇEKMECE

Kimliğin belirlenmesinin ardından soruşturma derinleştirildi. Dedektifler, “tele kız” olarak bilinen Hatice’nin Küçükçekmece’de yaşadığını tespit etti. Hatice’nin eşinden ayrılmış dul bir kadın olduğu, boşandıktan sonra bu işi yaptığı belirlendi. Cinayet Masası ekipleri, genç kadının ilişkilerini ve bağlantılarını mercek altına aldı. Özellikle son görüştüğü kişiler ve para trafiği soruşturmanın merkezine yerleştirildi. Bu inceleme, kısa süre sonra cinayetin perde arkasını ortaya çıkaracak sürecin kapısını aralayacaktı.

ARKADAŞINA GİDEN BAĞLANTI

Tahkikat uzmanı emekli polis memuru Adnan İlhan, kimliği belirlenen Hatice’nin çevresini araştırmaya başladıklarını belirterek önemli bir ipucuna nasıl ulaştıklarını şöyle anlattı: “Küçükçekmece’de saha çalışması yapan arkadaşlarımız, adeta kuyudan su çeker gibi isim toplamaya çalıştı. Yoğun çaba sonucunda Ali isimli bir kişinin varlığına ulaşıldı. Bu kişi, maktulle bağlantılıydı. Ancak soy ismini bilmiyorduk. Bu kez ‘Ali’ denilen kişinin kim olduğunu ve soyadını tespit edebilmek için ekiplerimiz bölgede kapsamlı bir sokak çalışması başlattı.”

MÜEZZİNİN İZİ

Soruşturma derinleşti. Cinayet Masası dedektifleri, yaptıkları araştırmada ikinci bir isme daha ulaştı. Küçükçekmece’de yürütülen sokak çalışmasında, genç kadının olaydan bir gün önce Ali ile birlikte başka bir erkekle mahalleden ayrılırken görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Bu kişinin, müezzinlik yaptığı iddia edilen Mehmet isimli biri olduğu belirlendi. Artık elde iki isim vardı. Dedektifler, bu iki kişinin kimliğini net olarak tespit etmeye kararlıydı. Yapılan çalışmalar sonucunda her iki şüphelinin de soyadı belirlendi.

BİRİ ERZURUM’DA YAKALANDI

Kimlikleri belirlenen iki şüpheli için hemen çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, şüphelilerden Mehmet’in olayın ardından Erzurum’a kaçtığı tespit edildi. İki cinayet dedektifi vakit kaybetmeden yola çıkarak Erzurum’a gitti. Dedektifler, şüpheli Mehmet’i bir birahanede yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheli Ali ise İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

“MÜCEVHERLERİ İÇİN ÖLDÜRDÜK”

İstanbul Cinayet Masası’na götürülen iki şüpheli, kısa sürede cinayeti itiraf etti. Mehmet adlı şüpheli, kan donduran olayı şöyle anlattı: “Arkadaşım Ali, Hatice’yi bana para karşılığında getirmişti. Kadının üzerindeki ziynet eşyaları beni cinayete yöneltti. İlişkide bulunduktan sonra Hatice’yi bıçakladım. Daha sonra Ali ile birlikte mücevherlerini alarak kaçtık.”

CİNAYET 6 BİLEZİK İÇİN

Soruşturmada yer alan emekli polis memuru Adnan İlhan ise olayın perde arkasını şöyle aktardı: “Elde ettiğimiz bilgilere göre maktul, para karşılığında ilişkiye giren bir kadındı. Ali de zaman zaman kendisine müşteri buluyordu. O gün şüpheli Ali, arkadaşıyla birlikte plan yapmış. Kadına ‘sana müşteri var’ diyerek Gaziosmanpaşa’ya götürüyorlar. Boş arazide, karanlıkta kadına saldırıyorlar. Şüphelilerden biri bıçaklıyor, diğeri ise kadının üzerindeki 6 bileziği alıyor. Bilezikleri alan şüpheli, diğerine 4 tane olduğunu söyleyip 2 tanesini veriyor. Kalan bilezikleri ise gizlice cebine atıyor.”

TUTUKLANDILAR

Cinayet Masası’nda yürütülen soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kan donduran cinayet, dedektiflerin titiz ve ısrarlı sokak çalışmasıyla aydınlatılmış oldu.