        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt’ta “intihar” ihbarı cinayet çıktı: Babasını vurduğu iddia edilen oğlu gözaltında | Son dakika haberleri

        Esenyurt’ta “intihar” ihbarı cinayet çıktı: Babasını vurduğu iddia edilen oğlu gözaltında

        Polisin olay yerindeki incelemesi, ilk ihbarın aksine olayın aile içi tartışma sonucu işlendiğini ortaya koydu. Hastanede hayatını kaybeden 44 yaşındaki Hasan Yıldız'ı silahla vurduğu belirlenen oğlu Şenol Yıldız kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 03:00 Güncelleme:
        Esenyurt'ta "intihar" ihbarı cinayet çıktı

        Esenyurt'ta, intihar ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, inceleme sonucu olayın cinayet olduğunu tespit etti. Hastanede hayatını kaybeden Hasan Yıldız'ı(44) silahla vurduğu belirlenen oğlu Şenol Yıldız(25) gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 13.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Serçe Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Silahla intihar ettiği iddia edilen Hasan Yıldız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hasan Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay 112 Çağrı Merkezi'ne intihar olarak bildirildi.

        BABASINI VURDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, apartmanda ve dairede inceleme yaptı. Olayın intihar olmadığı, aile içi tartışma sonucu meydana geldiği belirlenirken, silahı kullanan kişinin Hasan Yıldız'ın oğlu Şenol Yıldız olduğu tespit edildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli kısa sürede hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise şüphelinin üst kattaki evinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Tüyler ürperten ifadeler
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Zirveye Aslan pençesi!
        Sıralar siper olmuş
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İddia: Gerald R. Ford bölgeye gönderildi
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
