Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmasının ardından konuşan ABD Başkanı Trump, "İran bize şantaj yapamaz" dedi.
Giriş: 18 Nisan 2026 - 16:49 Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı 19 saat sonra yeniden kapatması ve ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası nedeniyle bu kararı aldıklarını açıklamasının ardından ilk kez konuşan Trump, "İran bize şantaj yapamaz" dedi.
İran'la ilgili çok iyi görüşmeler sürdürdüklerini belirten Trump, bu görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
