Eski hakemler Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının tartışmalı kararlarını yorumladı!

Soru: 11. dakikada Mocsi'ye sarı kart çıkmalı mıydı?

Bülent Yıldırım: Topla oynama olsa bile dikkatsiz bir müdahale. Attila Mocsi topla da oynamadı, Kerem'i süpürdü. Hakemin sarı kart yerine genel uyarısını anlıyorum. Oyuncudan eminse, genel uyarı tamam. Teoride kontrolsüz bir faul ve sarı kart en doğrusu.

Deniz Çoban: Kontrolsüz kayma, sarı kart.

Bahattin Duran: Benim için de sarı kart olmalıydı.