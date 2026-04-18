Eski hakemler Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının tartışmalı kararlarını yorumladı!
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük darbe yedi. Mücadelede Fenerbahçe lehine 1 penaltı kararı verilirken, Rizesporlu Samet Akaydin ise kırmızı kartla oyundan atıldı. Son dakikada gol öncesi Fofana-Oğuz Aydın pozisyonunda verilen faul kararı ise çok tartışıldı. Eski hakemler, yayıncı kuruluşta maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe'nin kararlarını yorumladı.
Soru: 3. dakikada Hojer'in müdahalesine kart çıkmalı mıydı?
Bülent Yıldırım: Faul ve sarı kart.
Deniz Çoban: Açık sarı kart.
Bahattin Duran: Maçın ehnüz baaşı gibi bir şey yok, sarı kart.
Soru: 11. dakikada Mocsi'ye sarı kart çıkmalı mıydı?
Bülent Yıldırım: Topla oynama olsa bile dikkatsiz bir müdahale. Attila Mocsi topla da oynamadı, Kerem'i süpürdü. Hakemin sarı kart yerine genel uyarısını anlıyorum. Oyuncudan eminse, genel uyarı tamam. Teoride kontrolsüz bir faul ve sarı kart en doğrusu.
Deniz Çoban: Kontrolsüz kayma, sarı kart.
Bahattin Duran: Benim için de sarı kart olmalıydı.
Soru: 19. dakikada Talisca'ya kart verilmeli miydi?
Bülent Yıldırım: Faul ve Talisca uyarılmalıydı.
Deniz Çoban: Faul.
Bahattin Duran: Sadece faul.
Soru: 25. dakikada Rizespor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Şarj var ama penaltı yok. Zaten Rizeli oyuncu toplu eliyle düzeltti.
Deniz Çoban: Önce aldatma için avantaj gösterdi sandım. Aldamanın avantajı olmaz. Elle oynama var ve penaltı da yok.
Bahattin Duran: Rizesporlu oyuncu göğsünden sonra eliyle düzetlmiş topu. Penaltı da yok.
Soru: 28. dakikada Mithat'ın pozisyonunda Fenerbahçe lehine penaltı var mı?
Bülent Yıldırım: Top Mithat'ın ayağından sekiyor ve el doğal konumda. Penaltı yok.
Deniz Çoban: Penaltı nasıl olmaz sorusuna verilecek yanıt.
Bahattin Duran: Penaltıdan bahsedemeyiz.
Soru: 44. dakikada Talisca'nın müdahalesi sarı kartı gerektirir mi?
Bülent Yıldırım: Net bir sarı kart. Maçın başında Hojer'in Nene'ye yaptığı hareketin benzeri.
Deniz Çoban: Talisca'ya net karar gerekirdi.
Bahattin Duran: Açık bir sarı kart.
Soru: 45+2'de Rizespor'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Penaltı yok, Çağlar topa vuruyor.
Deniz Çoban: Penaltının ise Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ile benzerliği yok. Burada penaltıdan söz edemeyiz.
Bahattin Duran: Çağlar kramponun tabanı ile topa vuruyor, görüntülerde kanıtı da var. Penaltı yok.
Soru: 61. dakikada Samet'in ilk sarı kartında karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Samet'in Levent'e müdahalesi net bir kart.
Deniz Çoban: Doğru kart.
Bahattin Duran: Tartışılacak bir durum yok.
Soru: 65. dakikada Sowe-Skriniar pozisyonunda penaltı var mı?
Bülent Yıldırım: Temas normal, böyle penaltı olmaz.
Deniz Çoban: Omuz omuza çarpışma, penaltı yok.
Bahattin Duran: Penaltı yok.
Soru: 72. dakikada Samet'in ikinci sarı kartında karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Kontrolsüz hamleniz bedene gelirse, kontrolsüz fauldür. Tartışmasız ikinci sarı! Samet neden itiraz ediyor, anlamadım.
Deniz Çoban: Net bir kart.
Bahattin Duran: Tartışmasız doğru.
Soru: 90+8'de Fofana-Oğuz Aydın pozisyonunda Rizespor lehine verilen faul kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Sadece Oğuz'un elini görmüş ve hakem yanılmış! Alışkanlıkla verilmiş bir faul! Burada faul yok! Fofana'nın kırmızı kart görmesi gerekir.
Deniz Çoban: 30 haftadır bu kadar kolay hücum faul çalınmayacağını söyledik. Ayrıca bariz gol şansı! Kaleci dokunulmazlığı gibi bir şey duydum, o büyük şehir efsanesi! Kaleci, oyuncudan farklı değildir! Sadece hava topunda dokunamazsınız. Burada Fofana ayrıca topa elle dokunuyor, Fenerbahçe'nin gol şansını kesiyor.
Bahattin Duran: Faul yok! Basit faul de yok! Kaleci topu tuttuğunda Oğuz'un gol şansını engelliyor. Fenerbahçe serbest vuruş kullanmalıydı ve Fofana atılmalıydı.