        Haberler Dünya CNN: ABD ile İran arasında yeni görüşmeler, pazartesi İslamabad'da yapılacak | Dış Haberler

        CNN: ABD ile İran arasında yeni görüşmeler, pazartesi İslamabad'da yapılacak

        Amerikan yayın kuruluşu CNN, İranlı ve ABD'li heyetler arasında yeni görüşmelerin 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan'da yapılacağını öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 09:30 Güncelleme:
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi

        CNN'in İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İranlı ve ABD'li yetkililer, yeni görüşmeler için pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacak.

        Yetkili, toplantının tam zamanlamasıyla ilgili ise detaylı bilgi paylaşmadı.

        Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

        Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

        İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Değeri: 3 milyon dolar... Kapalıçarşı'da satacaklardı!

        Endonezya'dan, kaçak yollarla getirilen 80 karatlık, 3 milyon dolar (135 milyon TL) değerindeki pırlanta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        8 yıllık seri bitti!
        8 yıllık seri bitti!
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Kendimizi boşlukta hissediyoruz"
        "Kendimizi boşlukta hissediyoruz"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        "Anlaşma imzalandığında abluka sona erer"
        "Anlaşma imzalandığında abluka sona erer"
        "Trump yedi iddia ortaya attı, yedisi de yalan"
        "Trump yedi iddia ortaya attı, yedisi de yalan"
        Petrol sert düştü
        Petrol sert düştü
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı