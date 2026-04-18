Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Rıza Tamer'den acı sözler: Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı - Magazin haberleri

        Rıza Tamer: Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı

        Popstar yarışmasıyla ünlenen ve yıllar sonra yeniden sokak müziği videolarıyla milyonlara ulaşan Rıza Tamer, 43 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Tamer'in aylar önceki sözleri yeniden gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 08:50 Güncelleme:
        2004'te Popstar Türkiye yarışmasına katılan ve geçtiğimiz yıllarda çıkardığı 'Benden Sonra' şarkısı ile adından söz ettiren Rıza Tamer'den acı haber geldi. Bodrum'daki evinde fenalaşan şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beynine oksijen gitmediği tespit edilen Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Ölümün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme başlatıldı. Olayda zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, şarkıcının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Rıza Tamer'in cenazesi, bugün Akyaka Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Muğla Akyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

        "YOLCULUĞUNA KALPTEN TANIKLIK ETTİM"

        Popstar'ın jüri üyelerinden Deniz Seki, "Bazen hayat, tam sesini bulmuşken susturur insanı... Rıza Tamer'i kaybetmişiz. Rıza acılarıyla, yaralarıyla ama en çok da sesiyle dokundu bize. Yolculuğa uzaktan değil, kalpten tanıklık ettim. Bir insanın küllerinden doğmaya çalışmasını izlemek ve tam ayağa kalkmışken onu kaybetmek... Bazı hikâyeler yarım kalmaz, içimize yazılır. Sesin burada, bizde, şarkılarında yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu" sözleriyle, üzüntüsünü dile getirdi.

        "ÇOK ÜZGÜNÜM"

        Şarkıcı Zeynep Bastık, 'Benden Sonra' şarkısında düet yaptığı meslektaşının vefatının ardından, "Çok üzgünüm, çok şaşkınım. Kalbine ve yeteneğine şahit olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Güzel uyu güzel Rıza..." ifadelerini kullandı.

        "ÜÇ YIL SOKAKLARDA YAŞADIM"

        Rıza Tamer, daha önce yaptığı bir açıklamada boşandıktan sonra üç yıl boyunca sokaklarda yaşadığını söylemişti. Tamer, "Kimsesizler evinde kaldım, aşk evliliği yaptım. Param yoktu boşandık. Şimdi evlenmiş çok mutlu olsun. Halk beni betondan kaldırdı. Onlara her zaman bir borcum var. Rabbim, onlara olan borcumu ödemeyi nasip etsin" demişti.

        "BU DÜNYADA YAPACAK BİR ŞEYİM KALMADI"

        Ünlü şarkıcı, eşinden ayrıldıktan sonra sokak şarkıcılığı da yapmaya başlamıştı. Tamer, “Bu dünyada yapacak çok bir şey kalmadı bana. Acılarımı çektim geriye kalan acılarımı gülerek anlatıyorum. Fakat diğer dünyada cehennemin kapısında bekliyor olacağım. Bana doğru sarışın mavi gözlü kadın gelecek. Ona ‘Ben dünyada neden senden başka bir kadına dokunmadım biliyor musun? Sırf seni bu kapıda bekleyebilmek için aşkına sahip çıktım. Senin o paraya sattığın aşka sahip çıktım' diyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kartal'da yalnız yaşayan kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

        İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA)- KARTAL'da 5 katlı binanın 5'inci katında yalnız yaşayan Ruhan Çalu (52), evinde bıçaklanmış halde kanlar içinde ölü olarak bulundu. Çalu'nun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis inceleme başlattı.(DHA)

        #Rıza Tamer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Anlaşma imzalandığında abluka sona erer"
        "Anlaşma imzalandığında abluka sona erer"
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        "Kendimizi boşlukta hissediyoruz"
        "Kendimizi boşlukta hissediyoruz"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        "Trump yedi iddia ortaya attı, yedisi de yalan"
        "Trump yedi iddia ortaya attı, yedisi de yalan"
        8 yıllık seri bitti!
        8 yıllık seri bitti!
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Petrol sert düştü
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!