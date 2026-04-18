Rıza Tamer: Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı
Popstar yarışmasıyla ünlenen ve yıllar sonra yeniden sokak müziği videolarıyla milyonlara ulaşan Rıza Tamer, 43 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Tamer'in aylar önceki sözleri yeniden gündeme geldi
2004'te Popstar Türkiye yarışmasına katılan ve geçtiğimiz yıllarda çıkardığı 'Benden Sonra' şarkısı ile adından söz ettiren Rıza Tamer'den acı haber geldi. Bodrum'daki evinde fenalaşan şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beynine oksijen gitmediği tespit edilen Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ölümün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme başlatıldı. Olayda zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, şarkıcının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Rıza Tamer'in cenazesi, bugün Akyaka Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Muğla Akyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
"YOLCULUĞUNA KALPTEN TANIKLIK ETTİM"
Popstar'ın jüri üyelerinden Deniz Seki, "Bazen hayat, tam sesini bulmuşken susturur insanı... Rıza Tamer'i kaybetmişiz. Rıza acılarıyla, yaralarıyla ama en çok da sesiyle dokundu bize. Yolculuğa uzaktan değil, kalpten tanıklık ettim. Bir insanın küllerinden doğmaya çalışmasını izlemek ve tam ayağa kalkmışken onu kaybetmek... Bazı hikâyeler yarım kalmaz, içimize yazılır. Sesin burada, bizde, şarkılarında yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu" sözleriyle, üzüntüsünü dile getirdi.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Şarkıcı Zeynep Bastık, 'Benden Sonra' şarkısında düet yaptığı meslektaşının vefatının ardından, "Çok üzgünüm, çok şaşkınım. Kalbine ve yeteneğine şahit olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Güzel uyu güzel Rıza..." ifadelerini kullandı.
"ÜÇ YIL SOKAKLARDA YAŞADIM"
Rıza Tamer, daha önce yaptığı bir açıklamada boşandıktan sonra üç yıl boyunca sokaklarda yaşadığını söylemişti. Tamer, "Kimsesizler evinde kaldım, aşk evliliği yaptım. Param yoktu boşandık. Şimdi evlenmiş çok mutlu olsun. Halk beni betondan kaldırdı. Onlara her zaman bir borcum var. Rabbim, onlara olan borcumu ödemeyi nasip etsin" demişti.
"BU DÜNYADA YAPACAK BİR ŞEYİM KALMADI"
Ünlü şarkıcı, eşinden ayrıldıktan sonra sokak şarkıcılığı da yapmaya başlamıştı. Tamer, “Bu dünyada yapacak çok bir şey kalmadı bana. Acılarımı çektim geriye kalan acılarımı gülerek anlatıyorum. Fakat diğer dünyada cehennemin kapısında bekliyor olacağım. Bana doğru sarışın mavi gözlü kadın gelecek. Ona ‘Ben dünyada neden senden başka bir kadına dokunmadım biliyor musun? Sırf seni bu kapıda bekleyebilmek için aşkına sahip çıktım. Senin o paraya sattığın aşka sahip çıktım' diyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.