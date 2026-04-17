        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Fenerbahçe Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Çaykur Rizespor'la 90+8'de yediği golle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Ligde 3 maç sonra puan kaybeden Tedesco'nun öğrencileri puanını 67'ye çıkarırken, maç fazlasıyla liderliğe yükselme şansını değerlendiremedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 18:56 Güncelleme:
        Kadıköy'de büyük yıkım!

        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor engelini aşamadı, şampiyonluk yarışında hiç ummadığı bir kayıp yaşadı... Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor'u Kadıköy'de ağırlayan sarı-lacivertliler, son dakikada yediği golle rakibiyle 2-2 berabere kalarak taraftarına büyük şok yaşattı.

        Kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak olan Kanarya, bu fırsatı elinin tersiyle itti.

        Chobani Stadı'ndaki karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarı boyunca oyunun hakimiyetini elinde bulundursa da pozisyon üretmekte zorlandı. Fenerbahçe, baskı kurup oyunu rakip sahaya yıksa da ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

        İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip, devrenin hemen başında 47. dakikada Ali Sowe'un golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, golün şokunu uzun süre üzerinden atamadı ve oyunun hakimiyetini rakibine kaptırdı. Çaykur Rizespor'da 72. dakikada Samet Akaydin'in kırmızı kart görmesiyle rakibi 10 kişi kalan Fenerbahçe baskısını artırdı. Baskıdan erken sonuç alan sarı-lacivertliler, 78. dakikada penaltı kazandı.

        GERİ DÖNDÜ AMA...

        Penaltı için topun başına geçen Anderson Talisca, 80. dakikada topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Maçın 90+8. dakikasında duran topta kaleci Ederson'un büyük hatasında topu filelerinde gören sarı-lacivertliler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

        Ligde 3 maç sonra puan kaybeden ve liderlik fırsatını kaçıran Tedesco'nun ekibi puanını 67 yaparken, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e düşürdü.

        Ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran 8. sıradaki Rizespor ise puanını 37'ye yükseltti.

        TALISCA ATMAYA DEVAM ETTİ

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, gollerini sürdürdü.

        Maçın 80. dakikasında penaltıdan meşin yuvarlağı ağlara gönderen tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde 16. golünü kaydetti.

        Talisca, tüm kulvarlarda ise 24. golüne ulaştı.

        PENALTI VAR'DAN GELDİ

        Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında kazandığı penaltı atışı VAR kararı sonucunda geldi.

        Müsabakanın 74. dakikasında Anderson Talisca, ceza sahası içinde Taylan Antalyalı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi pozisyonu devam ettirirken 77. dakikada VAR tarafından pozisyonu izlemesi için çağrıldı.

        Pozisyonu ekranda izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, 78. dakikada penaltı kararı verdi. Müsabakanın 80. dakikasında topun başına geçen Anderson Talisca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

        SARI KART SINIRINDAKİLER KARTSIZ TAMAMLADI

        Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular karşılaşmada kart görmedi.

        Müsabaka sınırda bulunup ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeden maçı tamamladı.

        Oyuna daha sonradan dahil olan sınırdaki diğer isimler Anthony Musaba ve Mert Müldür de cezalı duruma düşmedi.

        Stat: Chobani

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bersan Duran, Bilal Gölen

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 90+7 Mert Müldür), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown (Dk. 55 Levent Mercan), Kante, Guendouzi, Nene (Dk. 55 Musaba), Talisca (Dk. 90+7 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Cherif (Dk. 70 İsmail Yüksek)

        Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer (Dk. 87 Taha Şahin), Taylan Antalyalı (Dk. 82 Emir Ortakaya), Augusto (Dk. 82 Papanikolaou), Olawoyin (Dk. 90+1 Mebude), Laçi, Mihaila (Dk. 82 Sagnan), Sowe​​​​​​​

        Goller: Dk. 47 Sowe, Dk. 90+8 Sagnan (Çaykur Rizespor), Dk. 80 Talisca (Penaltıdan), Dk. 86 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

        Kırmızı kart: Dk. 72 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Dk. 36 Taylan Antalyalı, Dk. 38 Augusto, Dk. 40 Hojer, Dk. 66 Recep Uçar (Teknik direktör), Dk. 68 Mihaila, Dk. 79 Fofana (Çaykur Rizespor), Dk. 64 Talisca (Fenerbahçe)

