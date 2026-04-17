        Haberler Gündem Politika MHP Muğla, Çanakkale ve Bilecik Teşkilatlarını feshetti

        MHP Muğla, Çanakkale ve Bilecik Teşkilatlarını feshetti

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, MHP Muğla, Çanakkale ve Bilecik İl Teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 14:26 Güncelleme:
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı duyuruda, MHP Muğla, Bilecik ve Çanakkale İl Teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.

        BİLECİK TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır." ifadesini kullandı.

        ÇANAKKALE TEŞKİLATI DA FESHEDİLDİ

        Yalçın, yaptığı bir diğer yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır." dedi.

        MUĞLA DA FESHEDİLDİ

        MHP Genel Başkan Yardımcısı yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu atanmıştır." açıklamasında bulundu.

        Ne olmuştu?

        MHP Genel Merkezi tarafından alınan kararla, 6 Nisan’da MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın; 16 Nisan’da ise Kütahya, Eskişehir ve Kars’taki MHP il teşkilatlarının feshedildiği duyurulmuştu

        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        80 karat, 16 gram ve sarı elmasla işlenmiş pırlanta! Değeri: 3 milyon dolar!
        Barrack: S-400 konusu çözüme kavuşacak
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Gözyaşlarını tutamadı
        Zengin cesareti
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Sessizliğini bozdu
