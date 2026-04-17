MHP Genel Merkezi tarafından alınan kararla, 6 Nisan’da MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın; 16 Nisan’da ise Kütahya, Eskişehir ve Kars’taki MHP il teşkilatlarının feshedildiği duyurulmuştu
MHP Muğla, Çanakkale ve Bilecik Teşkilatlarını feshetti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, MHP Muğla, Çanakkale ve Bilecik İl Teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu
BİLECİK TEŞKİLATI FESHEDİLDİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır." ifadesini kullandı.
ÇANAKKALE TEŞKİLATI DA FESHEDİLDİ
Yalçın, yaptığı bir diğer yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır." dedi.
MUĞLA DA FESHEDİLDİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu atanmıştır." açıklamasında bulundu.