Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör: Prof. Dr. Fatma Deniz için tören düzenlendi | Dış Haberler

        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör: Prof. Dr. Fatma Deniz için tören düzenlendi

        Almanya'nın önde gelen eğitim kurumlarından Berlin Teknik Üniversitesi'nin ilk Türk kökenli rektörü Prof. Dr. Fatma Deniz, düzenlenen törenle görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 12:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi (TU Berlin) Rektörü seçilen ve 1 Nisan itibarıyla göreve başlayan Prof. Dr. Fatma Deniz için tören düzenlendi.

        Üniversitenin Audimax Salonu'nda düzenlenen törene üniversitede görev yapan öğretim üyeleri, öğrenciler, çeşitli üniversitelerin temsilcileri, siyasetçiler, Prof. Dr. Deniz'in ailesi ile davetliler katıldı.

        Berlin Teknik Üniversitesinin 80. kuruluş yıl dönümün de kutlandığı törende, Berlin Eyaleti Bilim ve Araştırma Bakanlığı Müsteşarı Henry Marx, göreve başlamasından dolayı Prof. Dr. Deniz'e sembolik olarak metalden bir silindir takdim etti.

        Denizi burada yaptığı konuşmada, Berlin Teknik Üniversitenin rektörü olmaktan büyük onur duyduğunu, aynı zamanda bunun kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

        Görevine 1 Nisan itibarıyla başlayan Deniz, TU Berlin'in 80. yıl dönümünde bu göreve gelmesinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

        Almanya'da, Türkiye'de ve ABD'de yetişip eğitim aldığını anlatan Deniz, "Üniversitemizden beklentilerimden biri de sadece çeşitliliğe izin veren değil, aynı zamanda bunu özellikle kullanan bir yer olmasıdır." diye konuştu.

        Üniversitenin güçlü olmasını istediğinin altını çizen Deniz, "Güçlü bir üniversiteye giden yol zorludur ancak bu başarılabilir." ifadesini kullandı.

        Deniz, TU Berlin'i geleceğe hazırlamak istediğini vurgulayarak "TU Berlin"i birlikte şekillendirelim." dedi.

        TU Berlin Rektörlüğüne 3 Aralık 2025'te seçilen Deniz, ailesine ve eğitim aldığı profesörlere teşekkür etti.

        Münih doğumlu 42 yaşındaki Prof. Dr. Fatma Deniz, Bursa Kız Lisesinden mezun olduktan sonra Münih Teknik Üniversitesinde ve ABD'de bilişim alanında eğitim aldı.

        TU Berlin'de 2023'ten sonra "Biyolojik ve yapay sistemlerde dil ve iletişim" bölümünün başkanlığını yapan Deniz, Nisan 2024'ten Mart 2026'ya kadar da dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcılığı görevinde bulundu.

