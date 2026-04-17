        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kahramanmaraş okul saldırısı İsa Aras Mersinli okul avcısı diyormuş | Son dakika haberleri

        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!

        Kahramanmaraş'ta, Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin, 'Okul avcısı' anlamında bir tanımlama kullandığı ortaya çıktı. Vefat eden öğrencilerin öğretmeni, "Baba çocuk üzerinde etkili değildi. Hiç arkadaşı olmadı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 08:04 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta, önceki gün öğle saatlerinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen ve 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

        "OKUL AVCISI' TERİMİNİ KULLANIYORMUŞ"

        Okulun sosyal bilimler öğretmenlerinden İbrahim Huylu, öğrencilerinden olan saldırgan çocuğun 'okul avcısı' diye bir terim kullandığı duyduğunu ifade ederek, "İngilizce o kavramı bilmiyorum ama okul avcısı anlamında bir sözcük kullanıyormuş" dedi.

        "HİÇ ARKADAŞI OLMAZDI BU ÇOCUĞUN"

        Huylu şöyle konuştu: "Kimseyle muhatap olmazdı. Bu yıl 3 arkadaş daha yanında olduğu söyleniyor. Hiç arkadaşı olmazdı bu çocuğun. Babayı görmüştük babanın emniyetçi olduğu söyleniyor.

        Vefat eden öğrencilerin öğretmeni İbrahim Huylu.

        "ÇOCUK, BABASI ÜZERİNDE ETKİLİYDİ"

        Uzaktan bir görüşmemiz oldu. Çocuk üzerinde etkili değildi. Çocuk babanın üzerinde etkiliydi. Bu izlenimi edindik.

        Ben sosyal bilimler 5. sınıf öğretmeniyim. Vefat eden çocukların öğretmeniyim" dedi.

        Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri!

        Kahramanmaraş'ta, şehir merkezindeki bir Ayser Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri duyuldu. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekilperi sevk edildi. Olayda yaralılar olduğu belirtilirken, bölgeye özel harekat birimleri de sevk edildi. (DHA)

