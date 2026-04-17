Kahramanmaraş'ta, önceki gün öğle saatlerinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen ve 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

"OKUL AVCISI' TERİMİNİ KULLANIYORMUŞ"

Okulun sosyal bilimler öğretmenlerinden İbrahim Huylu, öğrencilerinden olan saldırgan çocuğun 'okul avcısı' diye bir terim kullandığı duyduğunu ifade ederek, "İngilizce o kavramı bilmiyorum ama okul avcısı anlamında bir sözcük kullanıyormuş" dedi.

"HİÇ ARKADAŞI OLMAZDI BU ÇOCUĞUN"

Huylu şöyle konuştu: "Kimseyle muhatap olmazdı. Bu yıl 3 arkadaş daha yanında olduğu söyleniyor. Hiç arkadaşı olmazdı bu çocuğun. Babayı görmüştük babanın emniyetçi olduğu söyleniyor.

Vefat eden öğrencilerin öğretmeni İbrahim Huylu.

"ÇOCUK, BABASI ÜZERİNDE ETKİLİYDİ"

Uzaktan bir görüşmemiz oldu. Çocuk üzerinde etkili değildi. Çocuk babanın üzerinde etkiliydi. Bu izlenimi edindik.

Ben sosyal bilimler 5. sınıf öğretmeniyim. Vefat eden çocukların öğretmeniyim" dedi.

