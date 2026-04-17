        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme! | Son dakika haberleri

        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!

        Kahramanmaraş'ta 8 öğrenci ile 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu, geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldı. Okulda, eğitim gören öğrencilerin ise çevre okullara nakledileceği belirtildi

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 14:09 Güncelleme:
        Kahramanmaraş’ta İsa Aras Mersinli’nin babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle önceki gün eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlediği silahlı saldırının ardından kentteki okullarda eğitim- öğretime 2 gün ara verildi.

        DHA'nın haberine göre eğitimin pazartesi günü başlayacağı kentte Ayser Çalık Ortaokulu, çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve velilerin talepleri doğrultusunda Kahramanmaraş Valiliği tarafından geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldı.

        Burada eğitim gören öğrencilerin ise çevre okullara nakledileceği belirtildi. Okulla ilgili nihai kararın ise ilerleyen süreçte verileceği bildirildi.

