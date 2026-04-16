Aslı Bekiroğlu'nun gözyaşları

Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği operasyon sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi sonucu gelişen komplikasyonlarla iki yılı aşkın süredir mücadele ediyor. Ünlü oyuncu, son olarak 8 Nisan'da yedinci kez ameliyat masasına yattı.

Bekiroğlu, daha önce ağlayarak paylaştığı bir videoda iki yılda altı kez ameliyat olduğunu söylemiş ve yaşadıklarını 'ölümden dönmek' olarak nitelendirmişti. Sürecin doktor hatası nedeniyle bu noktaya geldiğini belirten oyuncu; hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok yıprandığını, antidepresan kullandığını ve hastaneye dava açtığını duyurmuştu.

Tedavi gördüğü hastaneden 11 Nisan'da kısa süreli izin alarak Nişantaşı'nda görüntülenen 30 yaşındaki oyuncu, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve en az pazartesi gününe kadar hastanede kalacağını ifade etmişti.

Aslı Bekiroğlu, hastane odasından yaptığı son paylaşımda taburcu olmayı beklediğini ancak doktorların kararıyla bir süre daha hastanede kalacağını açıkladı.

"BUGÜN ÇIKACAĞIMI SANMIŞTIM"

Gözyaşları içinde konuşan Bekiroğlu, "Bugün çıkacağımı sanmıştım ama çıkamıyorum. Doktorlar da ne yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.