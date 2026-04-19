        Beşiktaş, Süper Lig'de Samsunspor'a konuk olacak

        Beşiktaş, Süper Lig'de Samsunspor'a konuk olacak

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş bugün saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 29 müsabakada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla girdi. 39 puanı bulunan ev sahibi Samsunspor ise ligde 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı

        Giriş: 19 Nisan 2026 - 10:32 Güncelleme:
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Gürcan Hasova yönetecek.

        Ligde oynadığı 29 müsabakada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 4. sırada girdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta Samsunspor karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ve sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi mücadelede formasından uzak kalacak. Ayrıca ayak bileğinden operasyon geçirerek sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz da maçta görev yapamayacak.

        BEŞ OYUNCU SINIRDA

        Beşiktaş'ta Samsunspor maçı öncesinde beş oyuncu ceza sınırında yer alıyor.

        Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ersin Destanoğlu; savunma oyuncuları Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve orta sahada görev yapan Salih Uçan, Samsunspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı olacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        SAMSUNSPOR: Okan, Mendes, Yunus Emre, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, N'Diaye, Yalçın, Emre, Mouandilmadji

        BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Felix, Rıdvan, Asllani, Cerny, Olaitan, Orkun, El Bilal, Oh

        ÖNERİLEN VİDEO

        Baykuş ile çiftçinin 20 yıllık dostluğu

        Ordu'da yaşayan Atilla Karakaya'nın serendisi (ambar), yaklaşık 20 yıldır yumurta bırakıp yavrularını büyüten baykuşa yuva oldu. Baykuşlarla yakından ilgilenen Karakaya bu yıl yumurtadan çıkan 3 yavruya Pamuk, Ateş ve Pusu isimlerini verdiğini aktardı.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Papa'dan Trump'a yanıt
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Esenyurt’ta “intihar” ihbarı cinayet çıktı
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Üçüncü çocuğuna hamile
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Zirveye Aslan pençesi!
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
