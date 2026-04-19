Papa'dan ABD Başkanı Trump'a yanıt

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD Başkanı Donald Trump ile İran savaşı konusunda tartışmanın "ilgisini çekmediğini", ancak barış mesajını vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Papa, Afrika turu kapsamında Kamerun'dan Angola'ya giderken uçakta gazetecilere açıklama yaptı.

Bu hafta dünya basınında geniş yer bulan Trump'ın Papa'nın barış mesajına yönelik eleştirileri etrafında büyüyen karşılıklı açıklama sürecine değindi. Ancak Amerikalı Papa, verdiği mesajların Trump'a yönelik olmadığını, daha geniş anlamda İncil'in barış çağrısını yansıttığını vurgulayarak durumu netleştirmeye çalıştı.

Papa, "Bazı yönleriyle gerçeği tam yansıtmayan belirli bir anlatı oluştu. Bunun nedeni, gezinin ilk gününde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın şahsım hakkında bazı yorumlarda bulunmasıyla ortaya çıkan siyasi durumdu" dedi.

Papa sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zamandan beri yazılanların çoğu, söylenenler üzerine yapılmış yorumların yorumu niteliğinde; söylenenleri anlamlandırmaya çalışan değerlendirmeler."

Trump, pazar günü sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Papa'nın barış çağrılarını eleştirmişti. Trump, bunu ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırısına yönelik bir eleştiri olarak yorumlamıştı. Söz konusu saldırılarda çocuklar da dahil siviller hayatını kaybetmiş, ardından İran misillemede bulunmuştu.

Trump ayrıca Leo'yu "suç karşısında zayıf" olmakla suçladı. Trump ayrıca ilk Amerikalı Papa'nın seçilmesini kendisine borçlu olduğunu iddia etti.

Papa Leo, sürekli olarak barış ve diyalog çağrıları yaptı; savaşın dini gerekçelerle meşrulaştırılmasını da kınadı. Özellikle Trump'ın İran medeniyetini yok etme tehdidini "gerçekten kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Vatikan, Papa'nın barış çağrılarının yalnızca İran çatışmasına değil, dünyanın dört bir yanında süren tüm savaşlara yönelik olduğunu vurguladı.

Papa ayrıca perşembe günü yaptığı ve savaş ile sömürü yoluyla dünyayı harap eden "bir avuç tiranı" kınadığı konuşmasının "iki hafta önce yazıldığını, yani söz konusu kişinin benim hakkımda ve benim savunduğum barış mesajı hakkında yorum yapmasından çok önce kaleme alındığını" söyledi.

Papa, "Ama buna rağmen, sanki yeniden başkanla tartışmaya çalışıyormuşum gibi yorumlandı. Oysa bununla hiç ilgilenmiyorum" dedi.