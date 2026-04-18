        Haberler Magazin Şarkıcı Rıza Tamer'e veda - Magazin haberleri

        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden Rıza Tamer, son yolculuğuna uğurlandı. Popstar yarışmasıyla geniş çevrelerce tanınan şarkıcı, İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 18:41 Güncelleme:
        2004 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan ve son yıllarda 'Benden Sonra' adlı şarkısıyla adından söz ettiren Rıza Tamer, 43 yaşında hayatını kaybetti.

        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        Edinilen bilgiye göre, Bodrum'daki evinde reçeteli ilaçlarını içtikten bir süre sonra fenalaşan Rıza Tamer'in adresine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan şarkıcı, arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen Tamer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Rıza Tamer'in, ölümün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan şarkıcının cenazesi, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki İskele Mezarlığı'na getirildi. Cenaze törenine annesi Sevgül Dalbudak, babası Haldun Şişman, kardeşi Rıfat Şişman ile çok sayıda yakını ve seveni katıldı.

        "GİDERKEN HERKESLE HELALLEŞMİŞ"

        Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Sevgül Dalbudak, "Annem... Kalbi temiz, gönlü temiz oğlum; giderken herkesle helalleşmiş" dedi.

        Tamer'in gitarının tabutunun önüne konulduğu törenin ardından, şarkıcının naaşı ikindi namazına müteakip İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Voleybol turnuvasında 6 öğretmen darp edildi

        Adana'nın Aladağ ilçesinde voleybol turnuvasında çıkan kavgada 6 öğretmen darp edildi.

        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Haftanın Kitapları
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
