Şarkıcı Rıza Tamer'e veda

2004 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan ve son yıllarda 'Benden Sonra' adlı şarkısıyla adından söz ettiren Rıza Tamer, 43 yaşında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'daki evinde reçeteli ilaçlarını içtikten bir süre sonra fenalaşan Rıza Tamer'in adresine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan şarkıcı, arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen Tamer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Rıza Tamer'in, ölümün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan şarkıcının cenazesi, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki İskele Mezarlığı'na getirildi. Cenaze törenine annesi Sevgül Dalbudak, babası Haldun Şişman, kardeşi Rıfat Şişman ile çok sayıda yakını ve seveni katıldı.

"GİDERKEN HERKESLE HELALLEŞMİŞ"

Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Sevgül Dalbudak, "Annem... Kalbi temiz, gönlü temiz oğlum; giderken herkesle helalleşmiş" dedi.

Tamer'in gitarının tabutunun önüne konulduğu törenin ardından, şarkıcının naaşı ikindi namazına müteakip İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi.