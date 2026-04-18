        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Bernardo Silva'ya Çizme kancası! Galatasaray ilgileniyordu

        Bernardo Silva'ya Çizme kancası! Galatasaray ilgileniyordu

        Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Bernardo Silva için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı ve Portekizli yıldıza Çizme devinin teklif sunduğu belirtildi.

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 18:10 Güncelleme:
        Sezon sonunda Manchester City ile yollarını ayıracağı açıklanan Bernardo Silva'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

        Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Portekizli yıldıza, İtalyan devi de talip oldu.

        JUVENTUS TEKLİFİNİ SUNDU

        İtalyan basınından La Stampa'nın haberine göre; Juventus Bernardo Silva için harekete geçti ve menajerine teklifini iletti.

        Habere göre siyah-beyazlılar, teknik direktör Luciano Spalletti'nin kadrosunda görmek istediği Portekizli futbolcuya 'liderlik' teklifi yaptı.

        BONUSLAR DAHİL 7 MİLYON EURO

        31 yaşındaki futbolcuya Juventus'un bonuslar dahil 7 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

        Bernardo Silva'nın Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin de devrede olduğu, Barcelona ve Benfica'nın da transfer listesinde bulunduğu haberin detaylarında yer aldı.

        Bu sezon Man. City'de 44 maçta 3 bin 208 dakikada süre alan Portekizli oyuncu, 3 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
