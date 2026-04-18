        Göçle boşalan 'hayalet köy' Lübbey turizmle ayağa kalkacak

        Göçle boşalan 'hayalet köy' Lübbey turizmle ayağa kalkacak

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde göçler sonucu yalnızca birkaç ailenin kaldığı, terk edilmiş görüntüsü nedeniyle 'hayalet köy' olarak anılan Lübbey Mahallesi, turizmle cazibe merkezi haline getirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 11:56 Güncelleme:
        İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçmişi Helenistik döneme kadar dayanan Lübbey, Ödemiş ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunuyor.

        Mahalle, doğası ve Osmanlı döneminden kalan taş, kerpiç, çamur sıva karışımından oluşan evleriyle dikkati çekiyor. Lübbey'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentsel SİT alanı ilan edilen ve 44 sivil mimari örneği ile 4 anıtsal yapı bulunuyor.

        Çeşitli nedenlere bağlı göçler nedeniyle günümüzde mahallede yalnızca 3 evde yaşam devam ediyor. Boş evler, sessiz günlük hayatı, terk edilmiş görüntüsü nedeniyle 'hayalet' olarak adlandırılan tarihi mahalle, yapılacak çalışmalarla yeniden can bulacak.

        "CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK"

        Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, Lübbey'in Efeler Yolu kültür rotasına eklenmesiyle hareketlilik kazandığını, kendisinin de bu yürüyüşlere ikinci kez katıldığını söyledi.

        Mahallenin tarihi ve doğal dokusuyla özel bir yer olduğunu anlatan Elban, buradaki tarihi caminin restorasyon çalışmalarında da sona gelindiğini belirtti.

        Elban, tarihi yapıların ayağa kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, eksikliklerin tamamlanmasıyla bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini kaydetti.

        Mahallenin terk edilme sürecine ilişkin anlatılan gizemli hikayelerin gerçeği yansıtmadığını, göçün altyapı eksikliği kaynaklı olduğunu aktaran Elban, elektrik ve suyun mahalleden önce yakındaki bir yaylaya geldiğini, mahalle sakinlerinin de oraya taşındığını anlattı.

        Elban, terk edilen evlerin kendi haline bırakılmasıyla yıkıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Burayla ilgili sonra değişik hikayeler uyduruluyor. 'Perili köy, şöyle hikayesi var, böyle hikayesi var' diye... O gerekçe şimdi ortadan kalktı. Yani tekrar buraya elektrik geldi. Şimdi suyu var, daha da sağlıklı bir şebeke sistemi, suyu, kanalizasyonu olacak. Tabii caminin restorasyonu...

        Burada yeni yeni insanların eski evleri satın alıp restorasyon amaçları var. Tabii bu altyapının olmasıyla birlikte. Dolayısıyla burası tekrar cazibe merkezi haline gelecek."

        Bölgeyle ilgili belgesel ve film çekildiğine değinen Elban, kahramanlık destanını anlatan kitap yazılması için de akademisyenlerce çalışmanın sürdüğünü sözlerine ekledi.

        4 EVDE RESTORASYON SÜRÜYOR

        Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Cumhur Şener de Lübbey'in milli mücadele döneminde, işgalcilere karşı direnen efelere ev sahipliği yaptığını, bu açıdan da ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

        Mahallede bulunan caminin restorasyon çalışmalarının sürdüğünü aktaran Şener, "Tescilli bir kültür varlığımız. Taş ve ahşabın çok iyi kaynaştığı, mimari özelliği güzel olan Bursa kemerleri bulunan Bağdadi mimari (ahşap karkas yapılar üzerine 1-2 santimetre aralıklarla çakılan çıtaların kireç harcı ile sıvanması tekniği) ve kıtık sıvalarıyla inşa edilmiş. Burada bir yerleşkenin, bir yaşamın izi olduğu, doğanın içinde bir hayatı sunduğu bir bölgedeyiz. Büyük ihtimalle 1-2 aya kadar bu restorasyon tamamlanır" diye konuştu.

        Şener, bölgede bulunan yaklaşık 100 evin çoğunun metruk olduğunu, 4 evde restorasyon çalışması yapıldığını, 2 evde de çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

