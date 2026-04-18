Göçle boşalan 'hayalet köy' Lübbey turizmle ayağa kalkacak

Mahallede bulunan caminin restorasyon çalışmalarının sürdüğünü aktaran Şener, "Tescilli bir kültür varlığımız. Taş ve ahşabın çok iyi kaynaştığı, mimari özelliği güzel olan Bursa kemerleri bulunan Bağdadi mimari (ahşap karkas yapılar üzerine 1-2 santimetre aralıklarla çakılan çıtaların kireç harcı ile sıvanması tekniği) ve kıtık sıvalarıyla inşa edilmiş. Burada bir yerleşkenin, bir yaşamın izi olduğu, doğanın içinde bir hayatı sunduğu bir bölgedeyiz. Büyük ihtimalle 1-2 aya kadar bu restorasyon tamamlanır" diye konuştu.