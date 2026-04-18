        Spor yazarlarından Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı yorumu

        Spor yazarlarından Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı yorumu

        Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Fenerbahçe rakibiyle son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalıp şampiyonluk şansını zora soktu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi evinde büyük şok yaşadı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Rizespor karşısında sergilediği performansı kaleme aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 10:51 Güncelleme:
        1

        İbrahim Yıldız (Habertürk):

        "Teknik direktör Tedesco, büyük takım antrenörü olmadığını kaybedilen maçlar başta olmak üzere sezonun genelinde gösterdi. Çağlar bırakın Fenerbahçe’yi Süper Lig’de oynayamaz. Yenilen iki gol Çağlar’ın hataları sonucu geldi. Şurası bir gerçek. Sarı-Lacivertli takım şampiyonluğa oynayacak motivasyondan uzak. Hırs eksik. Sorumluluk alan yok. İsyan eden yok. Cesaret yok. Uyum yok. Taraftarının desteği ile Rizespor’u yenip, derbi maçına çıkamıyorsan şampiyonluk hayali kuramazsın. Devre arası transferinde santrafor ve stoper almayan yönetim alınan kötü sonuçların gereğini yapmalı. Rizespor beraberliği Fenerbahçe için büyük yıkımdır. 2-1 öndeyken 90+8’de baç bitti diye sevinenleri hayal kırıklığına uğratan bir takım için ancak acemiler diyebiliriz. Çağlar gibi Ederson’da umutları yok eden oyuncu olarak başroldeydi. Gereksiz yere öne çıktı. Golü hediye ettiği gibi tüm sezonu çöpe attı."

        2

        Gürcan Bilgiç (Fotomaç):

        "Takımı şampiyon yapması için alınanların, dün gece veya sezon boyunca yaptıkları hataların bedelini ödüyor Fenerbahçe. Geriye çekildiler, gereksiz faülü yaptılar, çok rahat alması gereken topta Ederson kendi oyuncusuna çarptı, Çağlar da alnına gelen topu kendi kalesine attı. Korku hikayesi gibi... Elbette başını öne eğmeden bekleyeceksin. Fenerbahçe'nin rahat şampiyon olduğu sezon yok zaten. Bir an önce toparlanıp, derbiye odaklanmaları gerekiyor. Eğer dün VAR devreye girip, Fenerbahçe için "penaltı" çağrısı yapmışsa, bütün takımlar hakemden medet ummadan, hak etmek zorunda."

        3

        Ömer Üründül (Sabah):

        "Fenerbahçe, 10 kişilik Kasımpaşa karşısında son saniyede yediği beraberlik golünden sonra dün gece de 10 kişilik Rizespor'dan aynı şekilde yine son saniyede gelen beraberlik golüyle makus talihini yenemedi. Son saniyedeki şok golde ise Ederson gibi bir kalecinin yaptığı hata affedilecek gibi değildi. Sonuçta eline geçen her fırsatı değerlendiremeyen Fenerbahçe, bütün ümitlerini kaybetti."

        4

        Ercan Taner (Sözcü):

        "Samet’in kırmızı kart görmesi, maçı Fenerbahçe’ye döndürebilirdi. Talisca’nın penaltı golü, galibiyet için büyük umut ışığıydı. Kerem, attığı golle Kadıköy’ü ayağa kaldırmıştı. Ama futbol sürprizlerle dolu bir oyun. Hataya asla yer yok. Ederson boşa çıkınca yıkıldı Fenerbahçe. Sagnan topu ağlara gönderirken Tedesco yıkıldı."

        5

        İlker Yağcıoğlu (Takvim):

        "Önümüzdeki hafta oynanacak büyük derbinin anlamını kaybetmemesi için Fenerbahçe'nin mutlaka kazanması lazımdı. Fenerbahçe, Rize'ye takılsa derbinin hiçbir anlamı kalmazdı. Başaramadılar! Şampiyonluk yarışında çok büyük bir yara aldı. Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi kendini adeta imha etti!"

        6

        Halil Özer (Milliyet):

        "Fofana gelişine doldurdu. Ederson önce tereddüt etti. Sonra çıkmaya karar verdi. Ama bu kararı belki de takımının şampiyonluğuna neden oldu. Top bir anda Sagnan’ın kafasından sekti ve boş kaleye gitti. Bu pozisyonun 100 kez tekrar etseniz gol olmayacak bir pozisyon. Ama konu Fenerbahçe olunca gol olur.

        Yani şu var Ederson’un belki de kalecilik hayatında yaptığı en büyük hata Fenerbahçe’ye rastladı. Üstelik o pozisyonda hem İsmail’i bozuyor, hem Çağlar’ı bozuyor, hem de topa müdahale etmiyor. Yani kalecinin o dakikada yapmaması gereken her şeyi yaptı. Hem kendine hem de Fenerbahçe’ye yazık etti."

        7
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Borçlanma memuru EYT'li yapar mı?
        Haftanın Kitapları
        8 yıllık seri bitti!
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        A101, CarrefourSA'yı satın alıyor
        "Trump yedi iddia ortaya attı, yedisi de yalan"
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
