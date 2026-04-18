Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i...
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, kümede kalma mücadelesi veren rakibini mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesi puan farkını yeniden 4'e çıkarmak istiyor... Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i...
Şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Süper Lig'de geride kalan 29 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 5 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, 68 puan toplarken, maç eksiğiyle en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Cimbom mücadeleyi kazanması halinde Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e çıkaracak.
Başkent temsilcisi ise 29 müsabakada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 16 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 25 puanla haftaya küme düşme hattının 2 puan üstünde 15. sırada girdi.
İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.
LİGDE 100. RANDEVU
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 100. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 99 maçta sarı-kırmızılılar 56, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 175 golüne, Gençlerbirliği 103 golle yanıt verdi.
SON 4 MAÇI G.SARAY KAZANDI
İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 4 müsabakayı sarı-kırmızılılar 3 puanla kapattı.
2019-2020 sezonunun ilk yarısında Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde yapılan maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Rekabette söz konusu müsabakanın ardından 4 maçı da Galatasaray galip tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.
MİLLİ ARADAN KÖTÜ DÖNDÜ
Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra 12 günde çıktığı 3 maçta istediği sonuçları alamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından ilk maçına 28. haftada Trabzonspor deplasmanına çıktı. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu. İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom" 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Milli maç arasından sonra ligde çıktığı 3 karşılaşmada 5 puan kaybeden Galatasaray zirve yarışında önemli avantaj kaybetti.
OSIMHEN FORMASINA KAVUŞACAK
Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcünün bu akşamki karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparat ile oynaması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçında mağlup olurken, Göztepe'yi yenip Kocaelispor ile berabere kaldı.
EREN ELMALI SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor.
Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, müsabakada da cezalandırılması durumunda 31. haftadaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.
Deplasmandaki 14 lig maçında 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 28 kez fileleri havalandırırken, 10 kez topu ağlarından çıkardı.
"Cimbom" söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor karşısında yaşadı. Tek beraberliğini ise Fenerbahçe deplasmanında aldı.
4 GÜN SONRA KUPADA KARŞILAŞACAKLAR
Galatasaray, Başkent temsilcisini Süper Lig'deki müsabakadan 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecek.
Ligde şampiyonluk mücadelesinde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Gençlerbirliği ile bu akşam karşılaşacak "Cimbom" 22 Nisan Çarşamba günü kırmızı-siyahlıları kupa mücadelesinde İstanbul'da ağırlayacak.
VOLKAN DEMİREL'İN G.SARAY KARNESİ
Kariyerinde 4. farklı takımı çalıştıran Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Galatasaray'a karşı bir galibiyeti bulunuyor.
Demirel, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nin başında Galatasaray'a karşı ligde 8 kez rakip oldu.
Bu maçların 7'sini Galatasaray kazanırken Demirel'in takımları, 1 galibiyet alabildi. Demirel, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a karşı tek galibiyetini Hatayspor'un başında 2-1'lik skorla elde etti.
HEDEF DERBİYE 4 PUAN ÖNDE ÇIKMAK
Galatasaray, kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde aradaki puan farkını yenden 4'e çıkarmaya çalışacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 30. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'a puan kaybetmesiyle derbiye 1 puan farkla lider çıkmayı garantiledi. Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3 puan alarak puan farkını 4'e çıkarmayı hedefleyecek.
Galatasaray, Gençlerbirliği müsabakasından sonra 31. haftada şampiyonluk yolundaki en ciddi rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisine lider çıkıp hem psikolojik üstünlük kurmak hem de sezonun kalan kısa bölümünde avantajını korumak için mücadele edecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:
Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış Alper, Sara, Sane, Osimhen