HEDEF DERBİYE 4 PUAN ÖNDE ÇIKMAK

Galatasaray, kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde aradaki puan farkını yenden 4'e çıkarmaya çalışacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 30. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'a puan kaybetmesiyle derbiye 1 puan farkla lider çıkmayı garantiledi. Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3 puan alarak puan farkını 4'e çıkarmayı hedefleyecek.

Galatasaray, Gençlerbirliği müsabakasından sonra 31. haftada şampiyonluk yolundaki en ciddi rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisine lider çıkıp hem psikolojik üstünlük kurmak hem de sezonun kalan kısa bölümünde avantajını korumak için mücadele edecek.