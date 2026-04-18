Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem! Bakan Memişoğlu: İlk hastaların çoğunda olumlu sonuç verdi

Türkiye'nin sağlık ve biyoteknoloji alanında önemli bir eşiği geride bıraktığını belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu tedavinin artık yerli imkanlarla hastalara sunulabildiğini söyledi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde kurulan Hücre ve Gen Tedavileri Üretim ve Klinik Uygulama Merkezinin (HÜGEM) Ankaradaki Etlik Şehir Hastanesi çatısı altında faaliyet gösterdiğine işaret eden Memişoğlu, bu çalışmalar sonucunda dünyada yalnızca birkaç ülkede uygulanabilen ve yüksek maliyetli bir tedavi olan CAR-T'nin Türkiyede yapılabilir hale geldiğini anlattı.

"CAR-T TEDAVİSİNİ TÜRKİYE'DE YAPABİLİR HALE GELDİK"

Bakan Memişoğlu, "CAR-T dediğimiz kan kanserleriyle ilgili dünyanın birkaç ülkesinin yapabildiği ve çok büyük maliyetlerle yaptığı tedavileri Türkiye'de yapabilir hale geldik. Etlik Şehir Hastanemizde hekimlerimiz şu anda yaklaşık 10 hastaya bunu uyguladılar. Hastaların birçoğu neredeyse iyileşmiş durumda" dedi.

REKLAM

Türkiye'de ilk olarak Etlik Şehir Hastanesi'nde uygulanan bu tedavinin Akdeniz Üniversitesi'nde de başladığını bildiren Memişoğlu, "Başka laboratuvarlarımızda hastanelerimiz de başlayacak. Bu konudaki ilk örnek Etlik Şehir Hastanesi ve TÜSEB işin koordinasyonunda, bunu yapan bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İLK UYGULAMA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ'NDE

CAR-T tedavisi kapsamındaki çalışmalar, Türkiye'de ilk kez Etlik Şehir Hastanesi'nde uygulanıyor.

Tedavi, hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin yeniden programlanmasına dayanıyor. Hastadan alınan T hücreleri laboratuvarda genetik olarak değiştirilerek kanser hücrelerini tanıyıp yok edecek hale getiriliyor ve tekrar hastaya veriliyor.

Tedavi ilk aşamada 18 yaş ve üzerindeki erişkin hastalarda başladı. Bir hastanın tetkiklerinde hastalığın tamamen kaybolduğu görüldü. Şu an ise takibi sağlıklı şekilde devam ediyor.

"STANDART TEDAVİLERİ TÜKETMİŞ KİŞİLERE UYGULANIYOR"

CAR-T tedavisi hakkında konuşan Prof. Dr. Burak Civelek "Akıllı immünoterapilerdir. Yurt dışında da kullanılıyor ve daha çok endikasyonlarda kullanılacak gibi görünüyor. Şu andaki kullanım alanı daha çok lösemi, lenfoma ve standart tedavileri tüketmiş, hastalıkları kontrol altına alınamamış hastalarda hastalığın seyrini durdurmak, geri çevirmek için kullanılan bir tedavidir" dedi.

"HÜCRELERİNİZİ AKILLI HÜCRE HALİNE GETİRİYORUZ"

HÜGEM Merkez Sorumlusu Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp de hücresel tedavilerin tüm dünyada kişiye özel tedavilerin vazgeçilmez unsurlarından olduğuna dikkati çekerek, "Hücrelerinizi bir akıllı ilaç gibi akıllı hücre haline getirerek kan kanseri dediğimiz kanserlerde kullanılacak bir tedavi unsuru haline getiriyoruz" dedi.

CAR-T tedavilerinin dünyadaki kullanımlarının giderek arttığını kaydeden Demiralp, "Ülkemizde bir klinik çalışma olarak TÜSEB uhdesinde kanser enstitümüzle yürüttüğümüz bir çalışmanın bize gösterdiği ilk şey de bu tip hücresel tedavilerin kesinlikle ülkemizde üretilmesi gerekliliği. Bunlar uzun soluklu tedaviler" diye konuştu.

Demiralp, merkeze gelen kan örneğinin kalite kontrolleri yapıldıktan sonra 12 günlük bir üretim aşamasının başladığını aktararak, bunun kombine bir tedavi olduğunu ifade etti.

Demiralp, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir hücresel immünoterapi. Bu akıllı hücreler zamanında ve birtakım diğer klinik tedavilerle kombine olarak verildiğinde başarı şansı çok yüksek. Yüzde 80-85lerin üzerindeki bu başarıyı elde edebilmemiz için ülkemizde üreterek bizim klinisyenlerimizle yaklaşık birkaç aylık tedavi sürecinizin planlanması, programlanması, doğru zamanda üretilmesi ve doğru zamanda size geri verilmesi gerekiyor."