        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü | Diyarbakır haberleri | Son dakika haberleri

        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ilkokulun bahçesinde, 3 çocuğun altında bulunduğu ağaca yıldırım isabet etti. Çocuklardan 13 yaşındaki Serkan Yıldırım ile 14 yaşındaki Kasım Yıldırım hayatını kaybetti, M.Y. ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ölen çocukların kuzen olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 13:13 Güncelleme:
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!

        Diyarbakır'da olay, sabah saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında meydana geldi. İlkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti.

        AĞACA YILDIRIM İSABET ETTİ

        DHA'daki habere göre bu sırada ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım (13), Kasım Yıldırım (14) ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılar Serkan Yıldırım ile Kasım Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        DİĞER ÇOCUĞUN DURUMU CİDDİ

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürene M.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Ölen çocukların kuzen olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Elazığ'da gözaltına alınan Eski Vali Tuncay Sonel Erzurum'a getirildi

        Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel, dün polis tarafından Elazığ'da gözaltına alınmıştı. Tuncay Sonel sabah saatlerinde Erzurum'a getirildi ve soruşturması Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak.

