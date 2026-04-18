Diyarbakır'da olay, sabah saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında meydana geldi. İlkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti.

AĞACA YILDIRIM İSABET ETTİ

DHA'daki habere göre bu sırada ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım (13), Kasım Yıldırım (14) ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

DHA'daki habere göre yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılar Serkan Yıldırım ile Kasım Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DİĞER ÇOCUĞUN DURUMU CİDDİ

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürene M.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ölen çocukların kuzen olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.