        Kamyonun çarptığı Aysu hayatını kaybetti

        Kamyonun çarptığı Aysu hayatını kaybetti

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen 19 yaşındaki Aysu Öksüz'e kamyon çarptı. Aysu hayatını kaybederken kamyon şoförü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 11:39
        Kamyonun çarptığı genç kadın öldü

        Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaya geçidine yakın bir bölgede yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı Aysu Öksüz (19) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU

        Kaza, dün İsmetpaşa Mahallesi Yeni Terminal Kavşağı’nda meydana geldi. Nevzat Y. (63) yönetimindeki kamyon, yaya geçidinin birkaç metre uzağında yolun karşısına geçmeye çalışan Aysu Öksüz’e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulansla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aysu Öksüz, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyon şoförü Nevzat Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Kartal'da yalnız yaşayan kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

