Kamyonun çarptığı Aysu hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen 19 yaşındaki Aysu Öksüz'e kamyon çarptı. Aysu hayatını kaybederken kamyon şoförü gözaltına alındı
Giriş: 18 Nisan 2026 - 11:39
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaya geçidine yakın bir bölgede yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı Aysu Öksüz (19) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU
Kaza, dün İsmetpaşa Mahallesi Yeni Terminal Kavşağı’nda meydana geldi. Nevzat Y. (63) yönetimindeki kamyon, yaya geçidinin birkaç metre uzağında yolun karşısına geçmeye çalışan Aysu Öksüz’e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aysu Öksüz, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyon şoförü Nevzat Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
