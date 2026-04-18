"KAFAMIZI KALDIRMAK ZORUNDAYIZ"

"Dün bizi çok üzen bir sonuç yaşadık. Hiç uyumadık. Kolay değildi, uzun süre stadyumdan çıkamadık. Birçok Fenerbahçeli bu geceyi uykusuz geçirdi, aynı bizim için. Çok üzüldük. Elimizin ucuna kadar gelen bir anın hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu duyguyu tarif etmek kolay değil. İnsan böyle günleri kolay atlatamıyor. Bu camia, bu duyguları ilk kez yaşamıyor. Dün dünde kaldı, bugün kafamızı kaldırmak zorundayız. 4 maç var. Şimdi yeniden başlama zamanı. Hala ne umudundan bahsediyoruz diyen olabilir, bu duygunun ne kadar gerçek olduğunu biliyoruz, biz bu inancı sadece bugün değil, en zor zamanlarda da yaşadık. Puan farkı 7'yken, dün maç öncesi de aynı yerdeydik. Bugün de aynı yerdeyiz."