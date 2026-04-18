Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı

        Roma İmparatoru Jül Sezar'ın Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra, senatoya, dünyaca ünlü 'Veni, vidi, vici' (Geldim, gördüm, yendim) sözlerinin yer aldığı mektubu yazdığı Zile Kalesi'nde, son günlerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle çökme yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 14:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ın Zile ilçe merkezinde yer alan ve Anadolu'nun tek dolgu kalesi olma özelliğini taşıyan tarihi yapının kuzeydoğu bölümündeki surlarda, son günlerde etkisini artıran şiddetli yağışlar nedeniyle çökme yaşandı.

        Zile Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Necmettin Eryılmaz, "Burası her yıl on binlerce turistin gezdiği Roma imparatoru Jül Sezar’ın ‘Veni, vidi, vici’ sözünü söylediği tarihi Zile Kalesi. Bu son yağan mevsim normalleri dışındaki yağışlardan sonra Zile Kalesi’nin 26 tane burç ve surları var. Zile’nin tam ortasında bulunan bir kale. Çözülmeler başladı ve geçen haftalarda bir kısım yıkıldı" dedi.

        "HAYATİ TEHLİKE TAŞIYOR"

        Eryılmaz, "Gerekli yerlere müracaatları yaptık. Bakanlığımızın ivedilikle burayı programa alıp restorasyonu yapılması gerekiyor. Çünkü aşağı tarafta büyük bir burç var, aşağı yukarı yüksekliği 10 metre. Onda da elim kolum girecek kadar yarıklar var. Surlarda çözülmeler var, hayati tehlike taşıyor. Aynı zamanda da yurt dışından, yurt içinden gelen turlar için de bizim için kötü bir imaj oluyor. Buranın restore edilmesi için gerekli işlemleri başlattık" dedi.

        Öte yandan ilk değerlendirmelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hasarın boyutunun yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

        #Zile Kalesi
        #Sezar
        #Veni vidi vici
        #geldim gördüm yendim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        Kamyonun çarptığı genç kadın öldü
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        "Kendini imha etti"
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
