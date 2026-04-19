        Hava Durumu Son dakika hava durumu: Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!

        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor

        Giriş: 19 Nisan 2026 - 09:15 Güncelleme:
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 18°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 14°

        İzmir

        Güneşli 21°

        Antalya

        Güneşli 22°

        Trabzon

        Yağmurlu 12°

        Bursa

        Güneşli 14°

        Adana

        Yağmurlu 19°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 17°

        Gaziantep

        Yağmurlu 16°

        Ağrı

        Yağmurlu 13°

        SICAKLIKLAR DA DÜŞÜYOR

        Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde de yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda da çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

        Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde de azalarak mevsim normalleri altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        PEŞ PEŞE UYARILAR

        Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Rüzgârın da, Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yine yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Tüyler ürperten ifadeler
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Esenyurt'ta "intihar" ihbarı cinayet çıktı
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Zirveye Aslan pençesi!
        Sıralar siper olmuş
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
