Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 18° Ankara Parçalı bulutlu 14° İzmir Güneşli 21° Antalya Güneşli 22° Trabzon Yağmurlu 12° Bursa Güneşli 14° Adana Yağmurlu 19° Diyarbakır Sağanak Yağış 17° Gaziantep Yağmurlu 16° Ağrı Yağmurlu 13°

SICAKLIKLAR DA DÜŞÜYOR

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde de yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda da çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde de azalarak mevsim normalleri altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Rüzgârın da, Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yine yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Fotoğraf: AA