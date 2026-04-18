Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında Antalya'da bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Habertürk'ten Sena Alkan'ın sorularını yanıtladı.

Sybiha'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"TÜRKİYE'NİN YARDIMIYLA BARIŞI HIZLANDIRABİLİRİZ"

REKLAM

Hakan Fidan ile dün çok uzun toplantı yaptınız. Somut çıktıları nelerdi?

Çok verimli, pragmatik, dostane görüşme gerçekleştirdik yakın dostum Hakan Fidan ile. Bu görüşme aslında daha önceki konuşmalarımızın devamı niteliğindeydi. Aynı zamanda liderlerimiz devlet başkanı Zelenski ve sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin devamı niteliğindeydi. Suriye'ye yaptığımız ortak ziyaretin devamıydı. Enerji, altyapı, yeniden inşa, güvenlik işbirliği ve Ortadoğu'daki durumu ve Karadeniz'deki güvenlik sorunu, barış çabaları hakkında görüş alışverişinde iyi bir fırsat yakaladık. Bu konuda Türkiye'nin desteğine güveniyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapmış olduğu Zelenski ve Putin arasında Türkiye'de görüşme düzenlemeye yönelik açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim için bu çok önemli. Bu savaşı sonlandırmak istiyoruz. Topraklarımızda savaşı, halkımızın çektiği acıyı sona erdirmek istiyoruz. Türk tarafının yardımıyla barış çabalarımızı hızlandırma şansımız var. Siz bir diplomatik deneyime sahibsiniz biz de barış çabalarını hızlandırmak için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz.

"TÜRKİYE TEMEL BİR ROL OYNUYOR"

REKLAM

Suriye'ye yapılan ortak ziyarette neler konuşuldu? Amacı neydi?

Bu gerçekten tarihi ziyaret oldu. İlk kez böyle bir formatta ziyaret gerçekleştirildi. Zeleneski Suriye'deki mevkidaşı ile bir araya geldi. Sayın Hakan Fidan ile birlikte dostumuz Suriye Dışişleri Bakanı ile üçlü görüşme gerçekleştirdik. Suriye'nin gıda güvenliğine yapabileceğimiz olası katkıları görüştük. Ukrayna'dan tahıl programı kapsamında ücretsiz tahıl ve gıda tedariği yapıyoruz. Bu programı başlatıp, hayata geçirdiğimizde Esad rejiminin devrilmesinden sonra Türk dostlarımızla yakın işbirliği yaptık. Bu tahıl önce Türkiye'ye sonra kara yoluyla Suriye halkına ulaştırıldı. Bizler Suriye'nin gıda güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla işbirliğine hazırız. Diğer konu altyapı ve lojistik meseleleriydi. Potansiyelimizi kullanarak üzerimize düşecek rolü üstlenmek istiyoruz. Ortadoğu'daki gerginlik, Hürmüz'deki durum birçok aktörü alternatif çözümlere zorluyor. Gıda güvenliğini nasıl yeniden sağlayabileceklerini araştırıyorlar. Bu noktada Türkiye temel bir rol oynuyor. Biz ürünlerimizle sürece katkıda bulunabiliriz. Bu hayati önemdeki ürünleri bölgedeki diğer ülkelere kara koridorunu kullanarak tedarik edtebiliriz.

REKLAM

Bu planlı mı yoksa sürpriz ziyaret miydi?

Ukrayna Devlet Başkanı'nın ziyareti önceden planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğümüzde bu fikir ortaya çıktı. Çabalarımızı birleştirip bu ziyareti Türk dostlarımızla birlikte yapalım dedik.

"TÜRKİYE BİZE HARİKA BİR ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"

Cephedeki durum nedir? Ukrayna savaşı İran'daki savaşın biraz gölgesinde kaldı.

Mevzilerimizi güçlendirdik. Tarihimizdeki en zorlu kışı müttefiklerimizin yardımlarıyla atlatmış bulunuyoruz. Şu an savaş medyanında kısa bir süreliğine de olsa en güçlü konuma gelmiş bulunuyoruz. Cephede istikrarı sağladık. Aslında bizim kurtardığımız toprakların miktarı Rusya'nın işgal ettiği topraklardan daha fazla olmaya başladı. Ruslar son derece ağır bedel ödüyorlar. İşgal ettikleri her kilometre için şu anda 254 askeri can veriyor. Bazı noktalarda bu sayı 500'e kadar çıkabiliyor. Savaş alanında hiçbir stratejik hedefe ulaşamadılar. Savunma sanayimizi de geliştirmeye başardık. Ordumuzun ihtiyaçlarını yüzde 40'ından fazlasını karşılıyoruz. Türkiye bu konuda bize harika örnek teşkil ediyor. Siz ihtiyaçlarınızın yüzde 80'inden fazlasını karşılıyorsunuz. Kendi kendimize yeten ülke olmaya çalışıyoruz. Bu kritik silahları Ukrayna'da üretmeye çalışıyoruz. Şu anda günde 2 bin adet önleme amaçlı İHA üretiyoruz. Bu üretimi ikiye de katlayabiliriz.