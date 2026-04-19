Korkunç kaza! Bariyerlere çarpan genç kadın, çıkan yangında öldü!
İzmir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda beton bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobilde mahsur kalan 25 yaşındaki Beyza Nur Pürmüs adlı sürücü hayatını kaybetti
Giriş: 19 Nisan 2026 - 10:12 Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde beton bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobilin sürücü Beyza Nur Pürmüs (25), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Beyza Nur Pürmüs idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çarpmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Otomobildeki yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
