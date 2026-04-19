ABC News muhabiri Jonathan Karl, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşma sağlanabileceğini düşündüğünü aktardı.

Sosyal medya hesabından Trump ile görüşmesini aktaran Karl şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump bana İran'ın ateşkesi 'ciddi bir şekilde ihlal ettiğini' söyledi, ancak yine de bir barış anlaşması yapabileceğini düşünüyor: "Olacak. Ya kolay yoldan ya da zor yoldan. Bir şekilde olacak."

Öte yandan ABD Başkanı Trump da Truth Social isimli sosyal medya platformundan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Trump, "İran dün Hürmüz Boğazı'nda ateş açmaya karar verdi, ateşkes anlaşmamızın tamamen ihlali! Kurşunların çoğu bir Fransız gemisine ve Birleşik Krallık'tan bir yük gemisine yöneltildi. Bu hiç hoş değildi, değil mi?" dedi.

REKLAM

ABD-İran müzakerelerine değinen Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Temsilcilerim yarın akşam müzakereler için Pakistan'ın İslamabad şehrine gidiyorlar. İran yakın zamanda boğazı kapatacağını açıkladı, bu garip çünkü bizim ablukamız zaten boğazı kapatmıştı. Bilmeden bize yardım ediyorlar ve kapalı geçitle kaybedenler onlar, günde 500 milyon dolar! Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şey kaybetmiyor.

Çok adil ve makul bir ANLAŞMA sunuyoruz ve umarım kabul ederler çünkü kabul etmezlerse, Amerika Birleşik Devletleri İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha edecek. ARTIK İYİ ADAM DİYE BİR ŞEYLER YOK! Hızlıca ve kolayca boyun eğecekler ve eğer ANLAŞMAYI kabul etmezlerse, diğer başkanların son 47 yıldır İran'a yapması gerekeni yapmak benim için bir şeref olacak. İRAN'IN ÖLDÜRME MAKİNESİNİN SONA ERMESİNİN ZAMANI GELDİ!"