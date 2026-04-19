Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Pezeşkiyan'dan Trump'a: İran'ı nükleer haklarından mahrum bırakmasının hiçbir gerekçesi yok | Dış Haberler

        Pezeşkiyan'dan Trump'a: İran'ı nükleer haklarından mahrum bırakmasının hiçbir gerekçesi yok

        Washington ve Tahran hattında nükleer konusunda anlaşmazlık sürerken, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'ın İran'ı nükleer haklarından mahrum bırakmasının hiçbir gerekçesi olmadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hiçbir gerekçesi yok"

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı nükleer haklarından mahrum bırakmasının hiçbir gerekçesi olmadığını söyledi.

        ISNA'nın aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "ABD Başkanı Trump'ın İran'ı nükleer haklarından mahrum bırakmasının hiçbir gerekçesi yok" dedi.

        Washington ve Tahran nükleer konularda anlaşmazlık yaşamaya devam ederken, Pezeşkiyan şu ifadeleri kullandı:

        "Trump, İran'ın nükleer haklarını kullanamayacağını söylüyor ama hangi suçtan dolayı olduğunu belirtmiyor. Bir ulusu haklarından mahrum bırakmaya kim hakkı var?"

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kartal'da yalnız yaşayan kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

        İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA)- KARTAL'da 5 katlı binanın 5'inci katında yalnız yaşayan Ruhan Çalu (52), evinde bıçaklanmış halde kanlar içinde ölü olarak bulundu. Çalu'nun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis inceleme başlattı.(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Papa'dan Trump'a yanıt
        Papa'dan Trump'a yanıt
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Esenyurt’ta “intihar” ihbarı cinayet çıktı
        Esenyurt’ta “intihar” ihbarı cinayet çıktı
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Üçüncü çocuğuna hamile
        Üçüncü çocuğuna hamile
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        "Kırmızı kart verilmeliydi"