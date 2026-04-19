Pezeşkiyan'dan Trump'a: İran'ı nükleer haklarından mahrum bırakmasının hiçbir gerekçesi yok

ISNA'nın aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "ABD Başkanı Trump'ın İran'ı nükleer haklarından mahrum bırakmasının hiçbir gerekçesi yok" dedi.

Washington ve Tahran nükleer konularda anlaşmazlık yaşamaya devam ederken, Pezeşkiyan şu ifadeleri kullandı:

"Trump, İran'ın nükleer haklarını kullanamayacağını söylüyor ama hangi suçtan dolayı olduğunu belirtmiyor. Bir ulusu haklarından mahrum bırakmaya kim hakkı var?"