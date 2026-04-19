        Natalie Portman üçüncü çocuğuna hamile

        Natalie Portman üçüncü çocuğuna hamile

        Natalie Portman, Fransız sevgilisi Tanguy Destable ile ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu. Bu, Portman'ın üçüncü çocuğu olacak

        Giriş: 19 Nisan 2026 - 09:51
        Üçüncü çocuğuna hamile

        1990'lı yıllarda 'Leon' filminde çocuk oyuncu olarak ünlenen ve kendine Hollywood'da başarılı bir kariyer çizen Natalie Portman, hamile olduğunu duyurdu. 44 yaşındaki oyuncu, kendisinin üçüncü, sevgilisi Tanguy Destable'den ise ilk bebeğinin olacağını, yeni röportajında açıkladı.

        "Tanguy ve ben çok heyecanlıyız" diyen Portman, "Çok minnettarım. Bunun büyük bir ayrıcalık ve mucize olduğunu biliyorum" ifadesini kullandı.

        Natalie Portman ve Fransız sevgilisi Tanguy Destable
        Portman'ın Fransız müzisyen sevgilisi Destable ile olan ilişkisi, Mart 2025'te Fransız Voici gazetesinin haberinin ardından ortaya çıktı. Bu haber, Portman'ın eski eşi yönetmen-koreograf Benjamin Millepied'den boşanmasının kesinleşmesinden bir yıl sonra geldi.

        11 yıllık eşi Benjamin Millepied’den 2023’te ayrılan Portman, geçen yıl mart ayında yeni sevgilisiyle Paris'te birlikte görüntülenmişti. Çiftin ne zaman tanıştığı ve ilişkiye ne zaman başladığı bilinmiyor. 2024’te de birlikte görüntülenmişlerdi, ancak o zaman sevgili olup olmadıkları bilinmiyordu.

        Amerikalı oyuncunun eski eşinden 14 yaşında Aleph adında bir oğlu ve 9 yaşında Amalia adında bir kızı bulunuyor. Portman, çocuklarını bugüne dek çoğunlukla gözlerden uzak tutmayı tercih etti.

        Natalie Portman ve eski eşi Benjamin Millepied
        Oyuncu, Haziran 2022'de Variety'ye verdiği röportajda, "Kariyerimde gerçekten de çocuklarıma kendimi beğendirmeye çalıştığım bir dönemde olduğumu hissediyorum" demişti. Çocuklarından övgüyle söz eden Portman, ocak ayında katıldığı Jimmy Fallon'ın TV programında oğlu Aleph'in Vanté adında kendi moda markasını geliştirdiğini anlatmıştı. "Oğlum 14 yaşında, Vanté adında bir giyim markası kurdu. Onunla çok gurur duyuyorum" diyen Portman, "Her şeyi gerçekten kendi başına yaptı. Bu yüzden sahnede onun tişörtlerinden birini giydim. Yani kendimi onun için bir nevi bayrak gibi hissettim. Çok heyecan vericiydi" ifadesini kullanmıştı.

        "Çocuklarım her zaman heyecan kaynağı oluyor, çünkü onların nasıl bireyler haline geldiklerini görmek çok güzel" diyen Portman, çocuklarını kamuoyunun gözünden uzak tutmak istediğinden de bahsetmiş, "Kendime küçük bir sınır koydum ve 'Çocuklarımla fotoğraf çekimi yapmayacağım' dedim" şeklinde açıklamıştı.

